港鐵47車站裝專用APP 配合指定裝置助尋走失腦退化症患者
撰文：葉海瀅
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腦退化症患者走失事件時有發生，賽馬會耆智園早前進行調查，發現去年約有三萬多名腦退化症曾經走失。近日耆智園與港鐵合作，在全港47個港鐵站及4個輕鐵站客務中心的平板電腦，安裝「友里蹤跡」應用程式，為腦退化症患者及照顧者提供社區支援。
腦退化症人士只要佩戴特製的電子裝置，走失期間，一旦行經距離港鐵客務中心50米，程式中的藍牙和定位功能會偵測到其位置並發岀「走失推送通知」予家屬及有安裝「友里蹤跡」的巿民，讓照顧者能盡早掌握走失長者蹤迹，助走失人士得到協助。
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賽馬會耆智園聯同香港科技大學及聖雅各福群會在2019年推出「賽馬會『友里蹤迹』社區計劃」，至今已運作3年。合資格患腦退化症的長者可免費申請「守護蹤」藍牙裝置，而市民亦可下載「友里蹤迹」手機應用程式，當照顧者在程式中「報失」，系統會通知市民開啟手機GPS定位及藍牙。如偵測到附近有走失長者的「守護蹤」信號，用家位置資料會以匿名形式上載到雲端，並發岀「走失推送通知」予家屬，協助照顧者尋人。
走失長者倘行經港鐵客務中心50米範圍 可自動偵測其位置
計劃於去年底應用到公共交通網絡，近日擴展至港鐵。現時有47個港鐵站及4個輕鐵站客務中心的平板電腦，已下載「友里蹤跡」應用程式。當腦退化症患者走失時，一旦行經距離港鐵客務中心50米範圍，程式中的藍芽和定位功能會偵測到其位置。
賽馬會耆智園總經理何貴英指，若配合更多市民下載友里蹤迹App將手機化身流動接收器，將能加強尋人速度和效果。
港鐵市務及客戶體驗總經理梁靜雯表示，每日有48萬名乘客為長者，佔總乘客量的11%。她指，今年內將於98個港鐵站及流動服務隊的平板電腦加裝相關應用程式，相信能幫助更多走失的腦退化症人士與家人團聚。
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