安老科技：技術如何幫助腦退化症患者？

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-07-06 18:00

全球老年化加劇，患上腦退化症的趨勢更見明顯，預計30年後，全球患者將激增至如今的三倍。照顧長者及失智症患者，成為未來國際社會的挑戰，發展安老科技如何防範於未然？

所謂安老科技科技（AgeTech或GeronTech）實際上涵蓋了許多不同類型的服務於老人、尤其是存在認知障礙的老人的技術產品，包括防止老人遊走、迷路的追蹤設備、身體狀況監控設備、舒緩腦退化症患者的不安情緒的陪護機械人等等。

在接受《福布斯》（Forbes）採訪時，美國風投企業4Gen Ventures的合夥創始人Dominic Endicott預估，全球安老科技產業產值將在2025年達到2萬7千億美元，平均每年增長21%。不過，科技究竟如何幫助人們照顧失智老人？創新背後又有哪些潛在問題？

為老人 更是為照顧者

來自洛杉磯（Los Angeles）的Kellye Franklin的故事或許能給予一些參考。某天早上，父親如往常一樣在準備早餐。她的父親如今已經81歲，過去是一位空軍老兵。走近時Franklin卻發現，地面上散佈着七個裝有穀類及牛奶的碗。眼前的景象給Franklin的心重重的一擊。父親患上腦退化症，加上自己是獨生子女的事實自那時起成了壓在她心上的一塊大石。

一位老人雙手持拐杖在外走動。隨着人口老齡化程度加深，聯合國預測全球腦退化症患者將在2050年激增至如今的三倍。（Getty）

2019年底，她試着在家裏裝上了一套動態傳感器與人工智能系統，包括房門與房間內。這些傳感器會記錄二人的日常活動軌跡，一旦父親離開家時間過長或出現其他偏離常態的行動，系統便會提示她。

「只要他走近廚房，我就會立刻收到提醒。」她解釋道，因為父親從不進廚房，而多虧了這項技術，她才不至於24小時都無法喘息。

美國公共政策研究機構AARP Public Policy Institute (PPI) 數據顯示，2010年，美國潛在家庭照顧者和80歲以上老人人數比為7:1，但在2030年，該比重就會急跌至4:1，2050年更遞減至3:1。在世界範圍內，老年人支援人口比重（即15至64歲人口與65歲以上人口比例）都在下降，根據美國非盈利數據調查機構Population Reference Bureau（PRB）2010年的報告，該趨勢在發達國家和地區尤為突出：2050年，日本將以3:1居最末，香港則將以4:1與新加坡、意大利、德國等國並列倒數第二。

美國一位老人在電腦課上學習使用微軟Word軟件。（Getty）

有了智能監測 患者摔倒也能預防

Franklin照顧父親所採用的技術只是新興安老科技中的其中一個例子。在加州，一家2019年創立的企業SafelyYou正在院舍內試行一套監測和預防跌倒的技術。對於腦退化症患者，跌倒是一項重要的安全隱患，且其後的治療可能是患者護理成本中最高的一項。

院舍房間內的攝像鏡頭一旦檢測到長者摔倒，便會保存事發過程的影像並迅速向護工發出警報，若長者不曾摔倒，系統就不會保存任何監控視頻。如此一來，工作人員可即時趕到老人身邊，而不是等到下一輪巡房才發現問題。

在此之餘，這類影像更可以讓專業人士從中發現風險因素，制定預防策略，從而降低未來患者摔倒的概率。與SafelyYou合作的一家院舍負責人Sylvia Chu對《衛報》表示，院舍在採用該技術後，摔倒事件減少了約80%。

SafelyYou安裝的監控錄得的長者摔倒的影片，事後會由專業人士識別風險因素，防止摔倒事件發生。（官網截圖）

不過，這項技術遠不完美。公司CEO George Netscher表示，「跌倒警報」中，有40%為誤報，像長者跪下祈禱等，但為了保障安全，研發人員寧可系統出現誤報而非漏報。

像SafelyYou一樣，儘管仍然面臨許多障礙，世界範圍內，安老技術開發者們在積極探索各種可能。來自英國安老科技新創公司Birdie亦在進行與SafelyYou類似的嘗試；澳洲的 Liminal VR正在開發針對失智老人的VR訓練，以緩解患者的情緒問題；此外，還有紐約AiCure的服藥提醒應用程式、日本的Triple W針對長者排尿問題設計的可穿戴超聲波探測裝置。

Birdie的CEO Max Parmentier受訪時表示：「我們總在談論自動化汽車之類非凡的技術，但我們卻任長者孤立無援地倒在洗手間地上待48個小時，其實簡單的技術就能夠解決問題。」

可是，放眼全球，基礎護理產業內的數碼化系統仍然非常落後。在許多國家和地區，腦退化患者的病程和病情等信息仍然由護理人員手動記錄，以至於家人或是院舍護工都無法準確及全面地了解患者情況。