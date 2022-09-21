渣打馬拉松︱姚潔貞對明年2月舉行感開心　唯訓練需重頭規劃

香港田徑總會上周五（16日）宣布取消渣打馬拉松，港府連日來先指不解田總的決定，多次重申會配合並表明維園明年2月有檔期下，田總回應指積極計劃於明年2月12日舉行香港馬拉松。香港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞指，不少學生都對明年舉行都感到開心，但訓練上需要重頭計劃，她希望屆時舉行渣馬，人數上越多人參加越好，因除了運動員外，大眾都好投入。



姚潔貞又指出，當外國跑手轉到其他地方比賽後，或較難吸引他們回來香港參賽，因香港太多不確定性，而其他地方就可以確定會舉行，練習上就較易規劃。



▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



+ 27

姚潔貞出席電台訪問時表示有與學生探討，不少學生都對明年二月舉行馬拉松感到開心，因11月天氣未必涼爽，特別是全馬到中午都熱。她又指有學生練習了一段時間，但見近期有不同比賽臨時取消，對渣馬取消都不感意外。不過，訓練上需要重頭計劃，因不會長期以高量數、高質素的方式進行訓練，現在主要是重新進行基礎訓練。

姚潔貞指渣馬延至明年2月舉行，訓練上需要重頭計劃，因不會長期以高量數、高質素的方式進行訓練，現在主要是重新進行基礎訓練。（資料圖片／盧翊銘攝）

姚潔貞又提到，有學生轉到其他地方進行比賽，例如即將可能開放的日本等，而其他地方的比賽亦不像香港比賽多要求，不需要先進行檢測，亦無限人數，報名較易。不過，暫時未有學生打算到新加坡比賽，主要是與天氣有關，因當地比賽較早開始，天氣或較熱。

另外，外國跑手轉到其他地方比賽後，或較難吸引他們回來香港參賽，姚潔貞指因香港太多不確定性，而其他地方就可以確定會舉行，練習上就較易規劃，亦不會猶疑到底是否應繼續。她又指最主要視乎政府的政策，例如田總每年都有好多商討，但到政府拍板都會有好多阻撓，所以不會舉行好多比賽，一年只得兩至三個。

姚潔貞認為2月舉行渣馬，人數上當然越多人參加越好，因除了運動員外，大眾都好投入，而運動員做運動是為了強壯身體，有學生因沒有比賽而無動力、無方向，甚至有學生決定停止練習。至於防疫上，渣馬一向有分批出發，並不感到擔心，起步時都會戴口罩，到中間再除下，又認為上年的安排都不錯，選手亦可自行在家中進行快測作最後防線。

立法會民政事務委員會主席鄭泳舜則認為，明年2月可舉辦渣馬是好消息，相信到時入境檢疫可能已放寬至「0+7」，可吸引更多海外跑手參賽。至於是否容許參賽人數維持2.5萬人則要視乎疫情發展，期望政府與田總盡快商討舉辦細節，下月內能敲定所有細節。

▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼

