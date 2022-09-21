李家超：疫情下中央支持港可克服困難　未來五年為新篇章關鍵期

行政長官李家超今日（21日）表示，本港過往面對不同疫情，包括2003年沙士及過去兩年多的新冠疫情下，有中央全面支持及香港社會共同努力：「仍然砥礪前行，克服困難。」他又認為，現時本港已經跨越動盪不安的日子，踏上由治及興新征程，未來五年是同為香港發展打開新篇章的關鍵期。

人民銀行前行長戴相龍則在同一場合中表示，美國對中國的壓制，對香港建設國際金融中心的影響短暫，認為即使中美關係發展負面，亦不會改變香港的國際化金融制度及地位，相信外國金融機構會繼續留港發展。



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鳳凰衛視、鳳凰網等多間機構今日（21日）舉辦「鳳凰灣區財經論壇2022-變局與信心」。行政長官李家超出席論壇時以普通話發言指，大灣區建設是新時代國家改革開放的重大發展策略，對國家創新發展帶來龐大的發展機遇與動力。

他又表示，香港作為大灣區內高度開放及國際化城市的代表，是國際金融、航運、貿易中心及航空樞紐，專業服務享譽全球，加上一國兩制獨特優勢，絶對有能力在大灣區建設中擔當重要角色。

李︰港金融體系始終堅靭無比

李家超指，地緣政治及經濟格局不斷轉變，而本港在回歸以來戰勝各種難關，在經濟挑戰上，不論是1997年金融風暴或是2008年金融海嘯，形容本港金融體系：「在背靠祖國及聯通世界的獨特優勢下，始終堅靭無比。」

政治方面，李指，在2014年違法佔中、2016年旺角暴動，及2019年「黑暴」肆虐下，中央頒布實施《香港國安法》：「完善香港特區選舉制度，落實愛國者治港，使香港回到一國兩制正確軌道，社會回復穩定，可以重新聚焦發展經濟民生。」

深圳市市長覃偉中︰港深兩地推進金融開放承擔共同使命

深圳市市長覃偉中在同一論壇中以視象方式出席發言，指港深兩地合作以金融為重點，包括在港發行50億元人民幣地方政府債券。他又指，香港是國際金融中心及全球人民幣離岸樞紐，深圳則是內地重要金融中心城市，兩地在推進金融開放上，承擔共同使命，亦面臨共同機遇，兩地攜手提升大灣區綜合實力作出更大的貢獻。

紫荊文化集團董事長毛超峰則表示，文化產業在大灣區發展的地位日益凸顯，而大灣區有105項國家級非物質文化遺產，本港則佔當中12項。他認為傳統文化可培養家國情懷，繼往開來。