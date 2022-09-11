馬季開鑼｜李家超為疫下第三個開鑼日敲鑼　總投注額14.11億跌2%

今日（11日）是新冠病毒疫情下的第三個馬季今日開鑼，由特首李家超敲鑼。馬會表示，今日全日十場賽事總投注額達14.11億元，比去年破開鑼日紀錄14.41億元少2％，即少約3,000萬元。疫情嚴峻下入場人數銳減，兩個馬場今日的入場人數為8,562人，比上季少約一半。



▼9月11日馬季開鑼▼



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鄭裕彤與家人名下「金鑽貴人」贏「行政長官盃」

馬會公布全日十場賽事總投注額達14.11億元，較上季開鑼日略為下跌2%。兩個馬場的入場人數為8,562人，比上季兩個馬場總入場人數少約一半。

新馬季9月11日開鑼，第四場「香港特區行政長官盃」由大熱門9號「金鑽貴人」遙遙領先，贏次位3.25個馬位。（夏家朗攝)

開鑼日儀式由特首李家超敲鑼，由馬會新任主席利子厚及行政總裁應家柏陪同。全日有十場賽事，其中第四場為「香港特區行政長官盃」，由大熱門9號「金鑽貴人」跑出，次位是「時時滿意」，「韋小寶」跑第三。李家超賽後頒盃予騎師蘇兆輝、練馬師文家良及馬主等。「金鑽貴人」由已故新世界發展主席鄭裕彤與家人鄭明亮、鄭美美與鄭裕偉擁有。

▼9月11日馬季開鑼 有馬迷入場▼



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資料顯示，在去年的開鑼日，沙田馬場及跑馬地馬場的入場人數共17,563人，而全日10場賽事總投注額約14.41億元，創歷屆開鑼日新高。