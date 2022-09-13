中學校長會去信李家超　倡因應學童數目下跌　凍結現行班級數5年

特首李家超將於下月發表上任後首份施政報告，香港中學校長會今日（13日）去信特首李家超，認為應更徹底、更長遠地培育本地人才，以及尊重及保留已培育的人才。校長會提出應藉學童人口下降，騰出更多教育改革的空間，例如應盡快規劃，並凍結現行班級數目5年；另外除重置現有學校外，亦應暫停開辦新的中學。

校長會亦建議要針對學生情緒教育作出規劃，認真研究和規劃學生的情緒教育；另外針對教師離職問題，要應深入了解教師工作壓力由來，並就全港師資展開調查，包括了解離職原因，調整師資訓練課程類別及名額。



香港中學校長會今日（13日）去信特首李家超，認為應更徹底、更長遠地培育本地人才，以及尊重及保留已培育的人才。（中學校長會網頁圖片）

校長會在信中提到，本港近年在教育生態及年輕一代的健康成長均面對嚴峻挑戰，需要政府的高度關注。

他們指出，政府應藉學童人口下降，騰出更多教育改革的空間，例如應盡快規劃並凍結現行班級數目5年。此外，除重置現有學校外，暫停開辦新的中學；又建議優化師生比例，降低每班學生人數，有利於照顧學生的學習多樣性和精神健康，讓每名學生均有健康成長和多元發展的機會。

校長會亦建議，為教師創造更多進修的空間，讓學校可以有充足的人力資源和知識開展新的教育項目，例如STEM和AI課程等。

中學校長會去信李家超全文：

學童自殺及精神問題值得關注

校長會又提到，根據香港自殺報道資料庫2020及2021資料，19歲或以下自殺而死亡個案共有60宗，個案之多令人震驚；而根據醫管局在2021年的數據顯示，兒童及青少年精神科錄得11,069宗新症，若不再有具體紓緩政策情況只會越趨惡劣。

校長會建議政府發揮統籌功能，加強連繫醫護、社福和學界等專業，認真研究和規劃學生的情緒教育。他們又認為教育環境存在著超出學童負荷的壓力與焦慮，特別是在中學階段，政府須與教育界攜手協作，審視課程、考評制度及升學渠道，適時作出改善。

社會存抹黑教育界言論 破壞和諧學校環境

校長會亦認為社會存在抹黑教育界的言論，破壞和諧高效的學校環境，教師專業飽受衝擊，嚴重打擊教育工作者的士氣，導致教師人才大量流失，有學校於新學年開始時仍未聘得足夠老師，課節要由其他老師分擔；也有學校在無計可施下，以合約聘請未有師訓、未有專科學歷的擔任老師之職。大部份學校均難以認同學校運作如常的說法，而在偏遠、在學童學習能力差異較大的學校尤為嚴重。

校長會建議政府應深入瞭解教師工作壓力的由來，對症下藥，讓教師能在安全、理想的教學環境中培育學生成長，亦應就全港師資展開調查，瞭解現時學校教師資歷、教職人員變動情況和離職原因，並積極應對教師隊伍流失問題，例如增加教育專業的吸引力、調整師資訓練課程的類別和名額等。校長會又認為當教育界被無理抹黑和攻擊時，政府應適時發聲，保護和尊重人才，免受干擾。

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