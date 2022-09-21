涉發文稱圖炸解放軍軍營　大專生自辯稱投稿被拒　帖文洩憤

大專男生於2017年在高登討論區發文，自言不排除會製作炸藥轟炸解放軍軍營，他事後被捕，被控以煽惑他人製造爆炸品罪。事隔5年，案件今（21日）在區域法院開審。自稱透過「自學」成為歷史學家的被告出庭自辯，引述神農氏及軒轅氏的著作，解釋用戶名稱「天地辰筭反耶」的來源。他又指案發時因其多年的歷史研究成果遭〈香港中醫雜誌〉拒稿，感到十分痛心，因而到高登上發表一些敏感、嘩眾取寵的帖文洩憤，無意煽動他人。審訊押後至明早續。



被告陳振銘（27歲），否認一項煽惑他人製造爆炸品罪，被控於2017年11月17日，在香港非法煽惑其他身份不詳的人製造爆炸品，即硝酸甘油。

涉案貼文詳述製造炸藥的材料及步驟

控方案情指，被告自2014 年11月1日起成為高登的會員，用戶名稱為「天地辰筭反耶」。2017年11月17日下午，邱姓男子瀏覽高登時，發現一則題為「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」的貼文，發佈者為「天地辰筭反耶」。貼文內容詳述製造硝酸甘油炸藥的材料及 10 個步驟，吸引到 60則網民評論。

警方其後在高登上檢索到共19則由「天地辰筭反耶」使用者發布或留言的貼文，發布時間在 2017年11月6日至18日期間。這些貼文的內容具辱罵性質，顯示被告人有反政府社會立場及鼓吹暴力的意圖。

被告陳振銘否認一項煽惑他人製造爆炸品罪。(劉安琪攝)

自言破解神農氏的《連山易》及軒轅氏的《歸藏易》

被告其後於2018年5月3日被捕，在警誡下承認撰寫及發佈涉案帖文。他初時自言在案發當天因心情不佳，獨自在家玩有解放軍軍營被轟炸情節的電腦遊戲，但他記不起該電子遊戲名稱。而貼文所描述的硝酸甘油炸藥材料及製造炸藥步驟，複製自Google 搜尋結果。惟不久後，他又改口自稱是電腦程序員，打算開發電子遊戲，發布貼文作為廣告，但遊戲仍在準備階段，並無實際進展。

法官裁定在案件表證成立後，被告出庭自辯，自稱其正職是歷史學家，主要集中先秦哲學及思想，外賣員只屬兼職工作。他於2013年開始瀏覽高登，2015年開始有留言。被告另自言對「預言」很有研究，於2014年破解了神農氏的《連山易》及軒轅氏的《歸藏易》，其網名中的「天地辰筭」亦取自其中。至於網名中的「反耶」則是因他認為基督教的《啟示錄》只是搬字過紙而起。

聲稱「自學」成為歷史學家 自學《論語》、《大學》、《中庸》、《孟子》等

被告續指，他於2017年將其研究成果投稿至〈香港中醫雜誌〉被拒，他認為自己用了這麼多年、心機去研究歷史卻不獲認同，感到很痛心，認為社會對其不公，故「好想鬧人」。到高登上以一些嘩眾取寵、敏感的帖文只是為宣洩情緒，提及「解放軍」亦只是為吸引更多人注意，繼而留意到其以往發表與中醫、歷史有關的帖文。

被告又指，他於2012至2018年間一直沉迷電腦遊戲，分不清現實與虛擬世界。原本修讀文科的被告對於硝酸甘油的認識僅限於字面，他由始至終都沒有打算煽動、鼓吹他人製造炸藥，且帖文留言多是一些「比較難聽既說話」，故認為根本沒有人會相信帖文的內容。

法官最後提問被告如何以「自學」成為歷史學家，被告自言透過「一直睇書，一直寫書」自學，包括《論語》、《大學》、《中庸》、《孟子》等，加上自己在歷史方面的思考，並有出版自己的歷史著作。另被告同意過去沒有上過任何與歷史相關課程。

案件編號：DCCC 584/2021