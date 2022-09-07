TG頻道教製打狗棍及各種炸藥　工程師稱技術交流　認煽惑罪候判

工程師在2019年7月，在通訊程式Telegram建立工程知識分享的頻道，惟內容卻是教人如何襲擊警員及製作炸藥，包括用行山杖裝成「打狗棍」，或用魚絲在地上設陷阱製成「絆狗索」、等，並有教人製地雷及氫氣炸彈等。工程師被捕時稱，該頻道只是用作工程技術交流。他今（7日）在區域法院承認兩項煽惑罪，案件押後至9月26日判刑，期間被告還押候判。



被控5罪承認2罪

被告許智傑（29歲），承認串謀煽惑他人有蓄意傷人、串謀煽惑他人製造炸藥兩罪，指他於2019 年 7 月 2 日至 2020 年 5 月 28 日，串謀煽惑Telegram 使用者蓄意傷人、製造炸藥、縱火、損壞他人財產；及煽惑用家設置路障、破壞設施以至停水及停電、破壞寬頻上網服務設施、破壞街燈，以及干擾港鐵的正常服務等。

被告許智傑在區域法院承認兩項煽惑罪。(資料圖片)

被告原另被控3罪，包括：串謀或煽惑他人刑事毀壞、串謀煽惑他人縱火、串謀或煽惑他人公眾妨擾等罪，則獲存檔法庭不作起訴。

2019年7月建立工程知識頻道

案情指，被告於2019年7月在通訊程式Telegram建立一個名為「實用工程知識分享頻道」，頻道的信息頁顯示：「頻道旨在分享各類有趣嘅工程知識俾所有人，希望能夠令各位可以發個好夢」。

好夢指成功逃避責任

控方指所謂「好夢」為反修例運動示威者常用術語，意指參與可能涉及非法行為的示威，並成功逃避相關責任。而涉案頻道為公開網上頻道，截至被告被捕當天2020年5月28日），該頻道共有22,934名訂閱者。

被告許智傑在telegram通訊程式上建立工程知識分享顫道，訂戶接近2萬3千人。(資料圖片)

有提及火魔法及地魔法等格鬥技巧

該頻道共中6個管理員帳戶，其中3個由被告操作。案發期間，頻道發布共2064條訊息，其中22條煽感他人犯有意圖而導致身體受嚴重傷害罪的訊息，且大多為針對警方，包括教導他人改裝爬山杖制作「打狗棍」、設置魚絲在地上作陷阱作「絆狗索」、向警察身上掉汽油彈的「火魔法」、挪移馬路上坑渠蓋，在上面鋪紙皮設陷阱令警察跌下坑渠的「地魔法」、格鬥技巧等。

26條訊息教製造不用炸藥

另有26條訊息與製造炸藥有關，包括教導製作地雷、硝酸鈉、硝酸鉀、氫氣炸彈、氯氣彈、手榴彈引、以大量火柴頭製作大殺傷力武器、硝酸鉀炸藥、煙霧彈等。

被告被捕後在警誠下表示：「呢個實用工程知識分享頻道係我開嘅，但我都係轉載其他人內容。」，被告又稱該頻道「只是工程技術交流」。

案件編號：DCCC 1105/2020