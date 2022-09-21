首七個月電騙升六成　「中聯辦」控40歲女發布假疫苗資訊呃6500萬

電話騙案永無休止，本港今年首7個月錄得956宗電騙，較去年同期上升六成，損失金額高達4.7億元，當中95%損失來自「假冒官員」。警方過去一個月在全港拘捕173人，年紀最輕只有13歲，被不法之徒以數千元利誘，招攬去收取電騙款項。



最大宗損失涉及假冒中聯辦官員，一名40歲女士去年6月收到「中聯辦」指控，涉網上發布虛假新冠疫苗資訊，指示登入「中國人民檢察院」輸入個人資料證清白，她其後再「被控」捲入商業罪案，半年內轉帳6500萬元「協助調查」，家人揭發戶口「蒸發」始知受騙。



本港今年首7個月錄得956宗電騙，較去年同期上升六成，損失金額高達4.7億元，當中95%損失來自「假冒官員」。（余俊亮攝）

警方今年1至7月接獲956宗電話騙案，較去年同期588宗上升六成，損失金額高達4.7億元，當中「假冒官員」有569宗，佔整體六成，損失4.5億元，佔整體95%。

13歲仔收數千元報酬 助收騙款被捕

警方今年8月21日至9月18日，採取大規摸行動，拘捕173人，分別為127男46女，包括兩名內地男女，年齡界乎13至72歲，分別涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，被捕人涉及銀行戶口持有人、找換店東主、假特務、黑社會人士等，行動偵破386宗騙案，當中295宗「假冒官員」及91宗「猜猜我是誰」，凍結了2300萬元犯罪得益。

警方早前亦接獲一名長者報案，指收到「兒子」來電話，他因涉及打鬥被捕，需要大額保釋金，長者機警致電兒子，確認是一宗騙案，警員掩至交收地點埋伏，拘捕了一名協助收錢的13歲中學生，他報稱受朋友所託，每次收取1500至3000元報酬。

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騙徒指示登入「中國人民檢察院」輸入資料證清白

今年最大宗損失，為一名40歲女士，她去年6月收到「中聯辦」來電，指控她涉嫌發布疫苗假資訊，指示登入「中國人民檢察院」網頁輸入個人資料以證清白，並定時電話報到。兩個月後，「中聯辦」再指控她捲入一宗商業罪案，要求她存款入指定戶口協助調查，女士輾轉間存入6500萬元，至今年3月家人發現戶口結餘「蒸發」始揭騙案，警方已拘捕多名「特務」及銀行戶口持有人。

警察臨床心理學家胡展鵬表示，騙徒會假扮權威人士令受害人感恐懼，要求對方保密及定時報到以製造孤立，不少受害人擁有高學歷，亦明知自己沒有犯事，但騙徒偽造的拘捕令，使不諳外地司法的人士陷入混亂，容易作出不理性行為。