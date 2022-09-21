警錄213宗「衞生署」電騙涉2.3億　歐家榮點出三大行騙手法

「呢個係衞生署電話，依家懷疑你涉及…」相信近月不少市民都收到類似的來電，警方指今年首7個月接獲213宗假冒衞生署報舉，損失金額高達2.3億。衞生署衞生防護中心傅染病處首席醫生歐家榮歸納三大行騙手法，分別使用「+852 2125 2125」訛稱疫苗紀錄有誤、WhatsApp短訊告知成為密切接觸者及Email通知涉及新冠管制品郵件。



歐家榮強調，衞生只會在市民確診、成為密切接觸者及涉違防疫規例時，才會主動聯絡市民，重申絕不會索取敏感資料，如有懷疑可要求對方提供職員資料，向衞生防護中心查證。



衞生署衞生防護中心傅染病處首席醫生歐家榮。（余俊亮攝）

警方今年1至7月接獲956宗電話騙案，損失金額4.7億元，當中213宗即兩成為假冒衞生署電騙，損失佔整體約五成涉2.3億元。衞生署衞生防護中心傅染病處首席醫生歐家榮指出，不時接獲市報舉報，近日趨向嚴重，騙案手法主要歸為以下三種：

騙案一：



騙徒使用「+852 2125 2125」致電市民，歐家榮指，「2125 2125」是真正衞生署疫苗接種計劃查詢電話，但以「+852」開頭，有機會是海外電話騙案。騙徒使用預錄語音，指市民接種第一或第二針疫苗紀錄有誤，導致無法接種第三針疫苗，要求提供個人資料作實



騙案二：



騙徒使用WhatsApp偽冒疫情中心職員發出短訊指，指大數據檢查到市民的行程碼是疑似密切接觸者，要求加入騙徒WhatsApp作核對之用



騙案三：



騙徒發送Email，指市民涉及新冠病毒管制物品、郵寄物品等，並偽冒衞生署職員，以真實查詢電話及地址，混合虛構工作人員及編號，要求市民提供資料調查



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衞生署不會索取敏感及財務資料

歐家榮指出，衞生署聯絡市民時，會提供相關資料核實雙方身份，收集的資料一般涉及流行病學調查及密切接觸者追蹤，並不會要求提供敏感及財務資料，他表示，衞生署只有三個情況會致電市民：

一，衞生署會致電確診人士，進行個案追蹤工作，例如安心出行紀錄、密切接觸者資料等，確診人士如經政府檢測或自行上報，衞生署才會有其紀錄，若市民並沒有確診是不會收到來電



二，市民若成為密切接觸者，衞生署會聯絡確認，並會提供市民與患者接觸相關資料，若來電未能說出資料，相信是騙案



三，衞生會致電市民作出執法工作，例如沒有遵守強制檢測、需要安排隔離、違反「紅碼」出入規定、曾佩戴手帶外出等。歐家榮強調，市民理應知道自己有否違反相關規例，如收到類似來電應提高警覺



本港今年首7個月錄得956宗電騙，較去年同期上升六成，損失金額高達4.7億元，當中95%損失來自「假冒官員」。（余俊亮攝）

可致電1823或防護中心查核來電身份

歐家榮表示，電話詐騙嚴重影響衞生署抗疫工作，令市民信心度下降，損害工作效率，他提醒市民，如有懷疑可致電1823，或衞生防護中心熱線2125 1111/2125 1122/183 0111，核實授權人員身份。

東九龍總區刑事總部高級警司鍾麗詒指出，警方近日調查發現，有騙徒甚至利用6或9字頭的手機號碼行騙，呼籲市民如有懷疑，可致電18222查詢及舉報。