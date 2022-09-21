余黎青萍斥港姐少布惹熱議　再發聲明稱原意指警方可與電檢處合作

監警會周二（20日）舉行例行會議，監警會委會及警方在會議關注虐兒案件，監警會委員余黎青萍歸究色情暴力電影電視泛濫，突然直斥無綫電視的「香港小姐」泳衣問答環節「少布到不得了」，「答問題使唔使要喺冷氣房裏面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要着三點式答問題呢？我真係唔明。」



無綫電視今日（21日）發律師信表示強烈譴責相關言論，並保留法律追究權利。余黎青萍傍晚向傳媒發出聲明，解釋警方可與電檢部門合作，嚴格檢視影視指引，以保護易受傷害證人的措施，並強調家長須關注子女情況。



監警會委員余黎青萍歸究色情暴力電影電視泛濫，造成本港虐兒問題。（監警會直播截圖）

余黎青萍今日傍晚發聲明，指會議席上警方闡釋保護易受傷害證人的措施，並將與不同部門合作，她認為尚有其他部門可以合作，於是提出電視和電影帶有不少色情和暴力的元素，表示合作的相關部門實應包括電檢當局，須嚴格檢視影視指引，她在聲明未強調：「本人終結提出，家長須關注子女情況。」

余黎青萍聲明



本人余黎青萍，在監警會會議席上提及電視節目，討論因由如下：

席上警方闡釋保護易受傷害證人的措施，並將與列出的相關部門合作。

就此，本人認為尚有其他部門。於是提出電視和電影帶有不少色情和暴力的元素，表示合作的相關部門實應包括電檢當局，須嚴格檢視影視指引。

本人終結提出，家長須關注子女情況。



▼香港小姐2022 佳麗泳裝▼



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余黎青萍昨日指出，色情暴力電影電視泛濫，是造成本港虐兒問題的元兇之一，要求有關部門跟進。及後她話鋒一轉，直斥無綫電視的「香港小姐」泳衣問答環節，不滿佳麗「少布到不得了」，「答問題使唔使要喺冷氣房裏面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要着三點式答問題呢？我真係唔明。」

無綫電視發出律師信

無綫電視今日上午發表聲明，指對於個別人士以指名道姓方式，對該台高級行政人員作出惡意及不實指控，又指其公開言論並沒有舉出其他電視台同樣舉辦的相關選美活動作指引，認為言論存在針對性，強烈譴責相關言論。

無綫聲明又指，相關人士刻意將《香港小姐競選》的傳統比賽內容，與虐待兒童、色情及暴力相關議題掛勾，「有違道德之嫌」，不負責任的行為不但誤導觀眾及大眾，亦對參與《香港小姐競選》的女士構成不尊重及惡意誣蔑。

無綫強調，該台嚴格遵守《電視通用業務守則》，並對所有針對性之不實指控及惡意揣測，保留一切法律追究權利。