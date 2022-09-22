麥當勞「走塑」今起轉木製餐具　邀郭富城唱Baby Shark推廣環保

近年全球極端天氣頻繁，企業設定零碳排放目標已成為常態。麥當奴美國總部去年10月制定於2050年達到「淨零排放」的目標，本港麥當奴繼停止供應飲管、改用新款凍飲杯蓋後，今日（22日）再公布新措施，即日起分階段取消塑膠餐具，更換成木製餐具。為推動下一代建立環保意識，今次項目與全球知名的「Baby Shark」團隊合作，製作6本講述環保的圖書透過開心樂園餐派發，更邀請天王郭富城擔任環保大使，翻唱其「洗腦」經典歌曲，鼓勵大眾實踐綠色生活。



麥當勞2018年停止供應飲管、2021年採用全新設計凍飲杯蓋取代飲管，今天宣布重大改變，即日起全線餐廳和McCafe'將停止供應即棄塑膠餐具，包括木羹、木叉和木刀，其餘餐具包括麥旋風及McCafe'膠羹，則於下階段停止供應。

轉木材料年省1億件塑膠餐具 目標2050年達「淨零排放」

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，麥當勞目標於2050年達到淨零排放，因此繼2018年停止供應飲管後，今年決定取消塑膠餐具，一律更換成木製餐具，預計明年可節省1億件塑膠餐具。她強調，塑膠並不能在泥土中化解，膠飲管亦帶來生態災難，例如每年便有大量海龜因廢棄飲管窒息而亡。

即點即製食物免浪費 目前廚餘接近0%

麥當勞早於2008年已開始減排的步伐，與環保署認可的可再造回收油公司合作，將麥當勞煮食過程中產生的廢油，有系統地收集並轉換成柴油；2009年亦推出新砌包流程，由過往先製作好後出售改為「即點即製」，即避免漢堡包擺放時間過長而丟掉，至今麥當勞的廚餘已接近0%。而麥當樂APP推出後，每年更可節省1,300萬張收據或優惠券，可鋪滿3,500個籃球場。

聯同Baby Shark製作6本圖書教育小朋友環保

聯合國在2004年首次提出ESG概念，即環境保護、社會責任及公司治理。黎韋詩認為，達成ESG須透過身體力行，以及對下一代的教育才可達成。因此在取消塑膠餐具的同時，麥當勞亦聯同全球知名的「Pinkfong Baby Shark」，製作6本圖書經開心樂園餐派發，包括「智能鯊魚寶寶」、「大戰垃圾大魔王」等，以漫畫教育小朋友保護地球。

捨MIRROR選郭富城宣傳環保 吸引媽咪細路粉絲

麥當勞邀請郭富城作為環保大使，翻唱《Baby Shark》歌曲，歌詞改編成環保版本，將於電視及網上播放。麥當勞位於港鐵紅磡站的分店，更裝置成Baby Shark主題讓顧客「打卡」。郭富城亦於今日親臨宣傳，稱已身體力行支持環保，「因為我鍾意飲咖啡，有隻私家環保杯。」



黎韋詩表示，除了近期的當紅組合MIRROR，過去10多年麥當勞一直與多名明星合作，推動品牌年輕化，郭富城的形象正面，亦是一名「星級爸爸」，能以身作則教育下一代，「唔好話細路仔鍾意佢，媽咪都鍾意佢。」

魚柳包採用MSC認證深海鱈魚︰我哋用街坊價賣畀顧客

麥當勞作為全球大型牛肉採購商之一，正積極推動可持續餐飲。黎韋詩表示，推出新植物製的餐肉及吞拿魚，以減少動物產品所帶來的碳排放；採用獲雨林聯盟認證的咖啡豆；至於全年銷量逾2,000萬個的魚柳包，亦選用獲海洋管理委員會（MSC）認證，在阿拉斯加一帶捕獲的深海狹鱈魚，讓幼魚得以繼續成長。

推動環保必然帶來一定成本的負擔，她認為，每間企業均有責任回收垃圾，惟本港未有完善的回收配套，需由政府、市民、企業、業主多方推動回收業。木餐具確實相比塑膠更貴，但她坦言作為業界龍頭需踏出第一步，不能只考慮利益。「每個魚柳包成本係貴，但我哋用街坊價賣畀顧客。」