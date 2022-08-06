消費券｜商戶優惠　麥當勞$100食4個早餐　百佳買$1500禮券送$300

【消費券第二期/PayMe /BoC Pay/八達通/八達通上限/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】政府明日（7日）將向636萬名市民發放總值128.7億元的消費券，絕大多數人都領取2,000元，各大商場、零售及餐飲集團都覬覦這塊「肥豬肉」，吸收去年及上半年消費券的消費模式後，受歡迎的優惠項目再encore。《香港01》整理各大商戶的優惠，包括OK便利店、7-Eleven、惠康超市、百佳超市、一田百貨及超市、萬寧、屈臣氏、麥當勞、日本城及實惠，下文將逐一介紹。



OK便利店︰8月7日取八達通消費券送20元現金券

．消費券派發首日（7日）早上7時，「OK齊齊印」會員於OK便利店領取八達通消費券，可獲4張5元電子現金券。至於非會員亦可獲4張5元現金券收據。該現金券可在9月6日前，消費滿20元使用。

．由8月7日至9日，OK會員購買指定禮品卡，包括App Store & iTunes、Google Play 及Steam，買滿1,000元或以上，送30元OK便利店現金券。

7-Eleven︰買300元現金券 再送30元現金券及1000個yuu積分

．由8月7日至8月11日，於7-Eleven分店使用八達通領取消費券，可獲贈兩張3元優惠券。有效期至8月18日，購物滿30元可使用。

．由8月7日至9月30日，於7-Eleven分店買300元（10張30元現金券），即送30元現金券，及贈送1,000 yuu積分，視乎供應售完或送完即止。現金券有效期至明年1月31日；額外贈送的30元現金券，有效期至今年10月31日；並不適用於購買香煙或服務項目。

惠康︰買1000元現金券 再送50元現金券

．由8月5日至9月1日，在惠康分店每購買1,000元現金券送50元；買2,000元送120元，更額外送120元品牌優惠券，視乎供應售完或送完即止。若以恒生Enjoy卡購買2,000元現金券，額外送60元恒生cash dollars。每人限購10,000元現金券，有效期至9月29日。

．由即日起至9月4日，以恒生信用卡於惠康購物滿500元，經登記後，可獲12,000個yuu積分。

百佳︰買1500元禮券 再送300元優惠券

．由即日起至8月18日，在全線百佳門市購買百佳禮券，滿1,500元送300元優惠券。優惠券包括3張百佳門市50元優惠券、1張百佳網店50元優惠券，及出示易賞錢App會員獲發的100元電子優惠券。

．由即日起至8月14日，在百佳網店買2,000元電子禮券，再送200元優惠券。即合共有4張500元電子禮券，及額外獲贈2張100元電子優惠券。僅適用於百佳網店。

一田︰買現金券或百貨滿1000元 再送110超市現金優惠券

．以6大支付平台購買一田現金禮券或百貨貨品，單一發票滿1,000元，可換領超市現金優惠券110元。名額共1萬個，送完即止。

．與AlipayHK推獨家獎賞，用戶在一田掃瞄宣傳品上的二維碼，可搶15元現金券，滿300元可使用。

．AlipayHK「品牌Channel」內的一田專頁，關注後可領取多款優惠券，包括百貨買滿1,000元減50元、超市買滿400元減20元。

萬寧︰買1000元現金券 再送50元現金券

．由8月8日至8月31日，於萬寧分店每購買1,000元現金券送50元，買2,000元送100元，買3,000元送200元，視乎供應售完或送完即止。每人每日限購3,000元現金券，有效期最少一年。現金券不能在yuu折扣日，或其他優惠時段同時使用，亦不適用於網店。

．由8月7日至9月30日，除了Tap & Go外，使用5大支付平台買滿288元減28元、買滿388元減50元、買滿688元減100元。付款時只須出示支付工具的優惠條碼。優惠不適用於購買禮券、嬰兒奶粉及膠袋，及不能與yuu折扣日，或其他優惠時段同時使用。

屈臣氏︰特定支付平台買滿300元減30元

．由即日起至9月30日，AlipayHK、BoC Pay或八達通消費券用戶，於屈臣氏門市買滿300元減30元、滿550元減60元、網店滿800元減100元。付款時只須出示支付工具的優惠券。

麥當勞︰100元餐券嘆4個套餐

．100元嘆4次超值早晨套餐，可選熱香餅精選套餐、豬柳蛋漢堡、魚柳飽、炒雙蛋火腿飽、新餐肉蛋漢堡。平均每餐只須25元。

．100元嘆4次指定包餐，可選豬柳蛋漢堡、脆辣雞腿飽、雙層芝士孖堡、雙層魚柳飽、板燒雞腿飽套餐。平均每餐只須25元。

．120元嘆4次指定炸雞餐，可選原味麥炸雞（2件）、蜜糖BBQ麥炸雞（2件）、麥樂雞（9件）、脆香雞翼（4件）、脆辣雞腿飽套餐。平均每餐只須30元。

麥當勞App用戶只需先付20元訂金，便可獲4張套餐換購券。其後每次購買，才需再以20元或25元換購指定套餐。所有餐券換購期限至今年9月25日，成功付款後2個工作天內，將存入App帳戶。

日本城︰買1000元禮券 再送250元現金券

．買日本城1,000元禮券，送250元現金券（4張50元、2張25元）；買600元禮券，送150元現金券（2張50元、2張25元）。

．在日本城網店買大家樂1,000元現金券，送大家樂100元現金券，再送大家樂美食優惠券2套及免費贈飲券1張。有效期至2024年7月31日。數量有限，售完即止。

實惠︰App新登記會員買滿499元減100元

．由即日起至8月31日，實惠新登記會員，首次在手機App結帳，輸入優惠碼「APP100」，購物滿499元減100元。

．由即日起至9月8日，購買傢俬滿2,000元或以上，送1張實惠梳化購物券500元。

．由即日起至9月8日，於門市購買家品、食品、家電、寵物產品，滿200元，即送實惠購物券200元。