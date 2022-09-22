專訪｜麥當勞逆市擴張6間分店　生意錄增長　CEO大談疫下求存攻略

疫情肆虐逾兩年半，受搖擺不定的防疫措施影響，本港餐飲業大受衝擊。惟連鎖快餐店麥當勞卻為逆市奇葩，繼續擴張分店的步伐，生意額仍錄得輕微增長。香港麥當勞行政總裁黎韋詩接受《香港01》訪問時，大談疫下求存之道，堅持開源節流及創新求變的方針，在過去數年推出麥炸雞、植物製餐肉及吞拿等新產品，並透過疫情帶來的機遇，今年將開設第6間分店，以吸引更多客源。



疫情下堂食受到人數和營業時間所限，作為快餐市場龍頭的麥當奴，現時的生意有六成來自外賣，已超過堂食的比重，足證港人飲食習慣徹底改變。



推素食產品、麥炸雞、APP優惠券吸客

踏入後疫情時代，世界各地逐步走向復常，香港麥當勞亦安然渡過最艱鉅的時期。黎韋詩表示，一直堅持開源節流及創新求變的營運模式，例如在餐單方面，麥當勞在兩年前，便推出新植物製餐肉，至今已售出近475萬份產品，今年並再有植物製吞拿魚上市，以吸引素食者成為新客源。她強調，將繼續觀察社會的飲食習慣，繼續研發餐單，以滿足不同顧客的需要。

她更認為，2019年底推出的麥炸雞相當成功，一年銷量逾2,000萬隻，更透露麥炸雞美味背後的秘密。原來麥炸雞須在保濕蒸箱內以慢火煮熟，效果與焗桑拿相近，其後取出再油炸2分鐘。「所以麥炸雞唔會油淋淋，反而外脆內軟。」

此外，近年政府積極推動電子支付，麥當勞早於2018年，便未雨綢繆推出APP，至今亦已累積約350萬個用戶，並可節省過去印刷優惠券及收據的成本。麥當奴APP每周提供多款優惠券，並接受多間支付平台付款，涵蓋八達通、支付寶香港等消費券派發平台。

疫情下無海外對手攻港 趁機擴分店 最新設店科學園

疫情並無阻麥當勞擴張的步伐，黎韋詩直言「我哋呢幾年擴張冇慢到，好多公司都停咗落嚟，但我哋係一如既往。」其實有危便有機，因全球疫情肆虐，再無漢堡包快餐店的競爭對手攻港，麥當勞亦趁機繼續擴張，今年已新開5間分店，分別位於沙田新城市廣場、朗豪坊對面地舖、海港城、皇后山邨及海達邨。她便透露，第6間新分店將於科學園開幕，讓麥麥送服務擴展至附近的住戶及上班族、中大學生等。

黎並解釋，逆市擴張與租金無關，並不認為租金在疫情下有所下調。但她解釋，為了業務覆蓋更多港人，因此選址均位處新落成的屋邨、較偏遠或附近並無麥當勞的地點，例如旺角朗豪坊不能通宵營業，但對面地舖則可24小時營業。

麥當勞外賣佔六成 比重超越堂食

黎韋詩亦觀察到，受防疫措施包括禁晚市堂食所影響，港人的飲食習慣近年有所改變，買外賣或使用麥麥送的比率攀升，堂食由過去約佔6成比率，逐漸下降至4成。同時麥當勞亦貼近港人外賣的需要，除了自家的麥麥送外，亦進駐戶戶送及foodpanda，「呢幾年外賣好受歡迎，堂食同外賣嘅比例掉轉咗。」

曾在2010年前擔任新加坡麥當勞董事總經理的黎韋詩，指當地居民習慣邀請親朋好友到家中聚餐，每月堂食次數約10次，僅得香港人的一半，估計港人堂食的習慣與住屋環境狹窄相關，因此認為隨著疫情緩和，堂食將重新成為主流。

2021年9月11日麥當勞突然宣布，脆香雞翼將視乎分店的供應，於未來數天陸續缺貨。（Facebook截圖）

全球物流鏈混亂 採用泰國及澳洲蛋避免斷貨

惟疫情帶來的副作用未止，全球物流鏈至今仍未恢復，麥當勞亦一度暫停脆香雞翼及花生的供應。黎表示，麥當勞利用其全球的網絡系統，在全球搜羅食材，不再依靠單一地點供應，例如除了美國雞蛋外，再引進泰國及澳洲雞蛋；亦與供應商合作，尋找倉庫存放更多食材，避免再度斷貨。

麥當勞開源節流的方針湊效，黎韋詩更透露，生意額逆市錄得輕微增長。不過開發新產品、逆市擴張、擴闊供應等一系列措施，均意味成本有可能上升。問到會否計劃加價，她便說︰「盡量唔好將壓力轉介畀消費者，就算我哋有價格調整都會好剋制，一定低過通貨膨脹。」

否認魚柳包縮水︰我哋成個包高咗

最後，問到坊間傳言的魚柳包縮水一說，黎則反問︰「邊有縮水？唔係我話個包就可以變大變細。」她解釋，麥當勞在全球制定「黃金標準」，即世界各地的產品，包括魚柳包的體積亦相同，強調「我哋成個包高咗」。至於最新的新巨無霸，她則透露採用了牛油味更濃厚的麵包，由過去生洋蔥改為煎熟，醬汁更增加一倍。