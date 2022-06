麥當勞迷存港首個賣出漢堡包包裝紙半世紀　CEO：勁過儲MIRROR卡

麥當勞作為全港擁有最多分店的連鎖快餐店,其首間香港分店坐落於銅鑼灣百德新街,那年是1975年,當年第一位顧客,是來自美國麥當勞總部城市芝加哥的少年Mark S.Wallis。時隔近半世紀,他除了是四間香港麥當勞分店首名顧客外,更保留着多張當時漢堡包包裝紙,並珍而重之,「對我來說十分重要,為我帶來回憶。」(This is really important for me to bring back the memory.)



自言亦是麥當勞粉絲的香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示,她雖然鍾愛麥當勞到要自薦進入麥當勞工作,但與Mark相遇後,笑言已視對方為偶像,「我幾鍾意麥當勞都好,我都無1975年第一張wrapper(包裝紙)。」



1971年來港時對香港無麥當勞感失望

跨越半個地球來到香港的Mark S.Wallis,與香港麥當勞的「緣份」始於1971年。13歲的他初到香港,對於香港未有麥當勞感到失望。他解釋,對於麥當勞的熱愛由居於美國的時候已經萌芽,因他的父母於特別日子會帶他到麥當勞,並會買餐於車上享用。

▼Mark S.Wallis收藏的香港首三間麥當勞第一個漢堡包及芝士漢堡包裝紙▼



47年前銅鑼灣買全港第一個麥當勞漢堡包

後來得知香港將會開設首間麥當勞,他回想起當日早上10時於銅鑼灣百德新街店購買了全港第一個麥當勞漢堡包及芝士漢堡,配上可樂,他形容「非常正宗,簡直完美」,並保存起那兩張寫有「The first hamburger/ cheeseburger sold in Hong Kong, 10:00am , January 8,1975」的包裝紙至今。

麥當勞第二間分店亦於同年登陸香港淺水灣,像是為當時居於淺水灣的Mark度身訂造,亦順理成章成為該店的「熟客」。他笑指,曾於籃球隊訓練後連吞三個「足三兩」,回想時仍臉帶滿足,「令人難以置信的是當日的味道仍記憶猶新,真是太好吃。」

早上6時到海港城新分店外排隊等做開張第一顧客

對於與Mark相遇的經過,黎韋詩說,上月尖沙咀海港城新分店開幕,Mark於早上6時多已在門外排隊,他向店員表示希望成為第一位顧客品嘗該店的漢堡包,惟當時是早餐時段,他只能買了兩個早餐等候。

她笑言當遇到Mark後,「佢成為我心目中的No.1」,如第一張包裝紙等原本應該只可透過博物館及書本經歷的物件,居然可以活現眼前,她形容「仲勁過依家儲Mirror卡」。

黎韋詩提到,自己可謂是與麥當勞一同成長,在Mark出現前,原本以為自己是「最hardcore(忠實)的粉絲」,甚至是自薦入香港麥當勞工作,而麥當勞於香港人心目中,已成為生活的一部分,希望給予開心的體驗香港人、將歡樂帶至下一個世代,又寄語「無論將來變成點,麥當勞仍然會有Big Mac(巨無霸)、薯條、仍然會將快樂帶畀香港人。」