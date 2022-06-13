麥當勞迷存港首個賣出漢堡包包裝紙半世紀　CEO：勁過儲MIRROR卡

麥當勞作為全港擁有最多分店的連鎖快餐店，其首間香港分店坐落於銅鑼灣百德新街，那年是1975年，當年第一位顧客，是來自美國麥當勞總部城市芝加哥的少年Mark S.Wallis。時隔近半世紀，他除了是四間香港麥當勞分店首名顧客外，更保留着多張當時漢堡包包裝紙，並珍而重之，「對我來說十分重要，為我帶來回憶。」（This is really important for me to bring back the memory.）



自言亦是麥當勞粉絲的香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，她雖然鍾愛麥當勞到要自薦進入麥當勞工作，但與Mark相遇後，笑言已視對方為偶像，「我幾鍾意麥當勞都好，我都無1975年第一張wrapper（包裝紙）。」



1971年來港時對香港無麥當勞感失望

跨越半個地球來到香港的Mark S.Wallis，與香港麥當勞的「緣份」始於1971年。13歲的他初到香港，對於香港未有麥當勞感到失望。他解釋，對於麥當勞的熱愛由居於美國的時候已經萌芽，因他的父母於特別日子會帶他到麥當勞，並會買餐於車上享用。

▼Mark S.Wallis收藏的香港首三間麥當勞第一個漢堡包及芝士漢堡包裝紙▼



47年前銅鑼灣買全港第一個麥當勞漢堡包

後來得知香港將會開設首間麥當勞，他回想起當日早上10時於銅鑼灣百德新街店購買了全港第一個麥當勞漢堡包及芝士漢堡，配上可樂，他形容「非常正宗，簡直完美」，並保存起那兩張寫有「The first hamburger/ cheeseburger sold in Hong Kong, 10:00am , January 8,1975」的包裝紙至今。

麥當勞第二間分店亦於同年登陸香港淺水灣，像是為當時居於淺水灣的Mark度身訂造，亦順理成章成為該店的「熟客」。他笑指，曾於籃球隊訓練後連吞三個「足三兩」，回想時仍臉帶滿足，「令人難以置信的是當日的味道仍記憶猶新，真是太好吃。」

早上6時到海港城新分店外排隊等做開張第一顧客

對於與Mark相遇的經過，黎韋詩說，上月尖沙咀海港城新分店開幕，Mark於早上6時多已在門外排隊，他向店員表示希望成為第一位顧客品嘗該店的漢堡包，惟當時是早餐時段，他只能買了兩個早餐等候。

她笑言當遇到Mark後，「佢成為我心目中的No.1」，如第一張包裝紙等原本應該只可透過博物館及書本經歷的物件，居然可以活現眼前，她形容「仲勁過依家儲Mirror卡」。

黎韋詩提到，自己可謂是與麥當勞一同成長，在Mark出現前，原本以為自己是「最hardcore（忠實）的粉絲」，甚至是自薦入香港麥當勞工作，而麥當勞於香港人心目中，已成為生活的一部分，希望給予開心的體驗香港人、將歡樂帶至下一個世代，又寄語「無論將來變成點，麥當勞仍然會有Big Mac（巨無霸）、薯條、仍然會將快樂帶畀香港人。」