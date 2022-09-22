回收廠Mil Mill遭逼遷　FB訴說血淚史：千萬投資及心血或慘遭堆填

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，位於元朗工業邨的回收廠，因不獲負責管理的科技園公司續租，面臨逼遷命運。科技園昨晚（21日）發聲明，稱雙方在2018年簽訂的租約，清楚列明有關用地的租用期為3年，當中並沒有任何續約條款。



「喵坊Mil Mill」今日（20日）再作出回應事件，以時序線列出當年「入局」投資的來龍去脈，兩創辦人於2018年在創科局引介下認識科技園，並曾獲告知有機會承租至少6年，廠方於是在2019年承租，2021年續租時，科技園曾要求廠方花費50萬進行有效期五年的機電檢查工程。



Mil Mill指出，至今已投資1,000萬元，惟只承租3年就要遷出，兩位頭髮斑白的創辧人稱，並不希望心血付諸流水，感慨「1,000萬投資及心血，也許全數慘遭堆填」。



▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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「喵坊Mil Mill」在facebook專頁發帖文，指當局到元朗工業邨「進園設廠」非一般容易，不滿科技園以一句「租約期滿」就打發走租戶；廠方由尋找合適地方、前期設置、機器測試、生產紙漿，最後讓廢紙重生，確實一步一心血，「時光飛逝，我們兩位創辦人早已白髮斑斑，現在只希望心血不會付諸流水，讓各方回收的努力不被堆填。」

Mil Mill今日（22日）在fb發帖訴說血淚史，不希望千萬投資及心血遭堆填。（Mil Mill fb圖片）

2018年獲創科局介紹入工業邨 2018年6月曾獲告知有機會承租6年

Mil Mill指出，在2018年4月7日由創科局引介下認識科技園代表，5月中實地考察三個多年空置的廠房，6月中更獲告知有機會承租至少6年，於是在7月入標承租福喜街80號，兩個月後科技園反建議承租福喜街82號。

Mil Mill在2019年1月1日正式承租，陸續投放過千萬資金作前置設置及營運，並開始每月繳付租金，9月生產出第一批紙漿，在10月的開幕禮，時任環境局局長黃錦星及科技園公司行政總裁黃克強參加剪綵儀式，其後遇上新冠疫情，回收生意及計劃大受影響，依然竭力盡時繳付租金。

去年被要求花50萬元進行有效期五年機電檢查工程

至2021年3月25日，Mil Mill要求續租，獲科技園續租一年，但要求廠方花費50萬進行有效期五年的機電檢查工程。到今年8月31日，Mil Mill再要求續租，惟9 月6日獲科技園回覆不再續租，並要求年底撤出現有廠址，於是在9月7日發電郵予科技園、創科局及環境局提出兩個要求，分別是延長寬限期及進駐環保園，但未獲得正面回覆，預計12月底暫停回收，停止生產紙漿。

Mil Mill創辦人盧智聰（左）。（資料圖片／鄭子峰攝）

「Mil Mill 不僅是千萬元承諾，而是令香港更好的承諾」

帖文又指，「很多人說香港真是很美麗，但當然還有不少美中不足的地方，環保和回收，肯定就是其中之一。在我眼中，從來Mil Mill 也不僅是1000萬元的承諾，而是令香港更好的承諾」，感慨「1000萬投資及心血，也許全數慘遭堆填」。