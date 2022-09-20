環保署提長洲、昂船洲等三短租地搬廠　回收廠Mil Mill：不太適合

全港唯一一間可處理紙包飲品盒等夾層包裝紙的回收商「喵坊Mil Mill」，位於元朗工業邨的回收廠因科技園公司要轉型發展創科，故不獲續租，面臨逼遷命運。行政長官李家超今早（20日）表示，環保署已經與Mil Mill接觸並提供協助，包括提供數個地方，讓其可以申請營運。



Mil Mill聯合創辦人葉文琪今日表示，環保署向他們提出三幅用地，可按短期租約形式出租，分別位於長洲、柴灣及昂船洲，惟認為三個選址都不太適合。Mil Mill Facebook其後發文指，回收業發展的基石，是要有一個穩定而且可長期使用的廠房用地：「短期租約只會令業界朋友不斷擔心租約到期，而難以為回收產業作長期規劃同埋供（貢）獻。」



▼紙包飲品回收商Mil Mill遭逼遷▼



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最理想方案先給予兩三年過渡期 再遷入屯門環保園

Mil Mill 在其Facebook專頁貼文表示，不獲科技園公司續約的消息傳出後，政府部門同各方朋友都嘗試伸出援手，然而Mil Mill強調最理想方案為科技園給予兩至三年過渡期，其後搬遷到屯門的環保園。

李家超今早指，環保署已提供地方讓Mil Mill申請營運。Mil Mill在回應文章中，未有明確交代會否就入標申請有關短租地，但指短期租約土地未必適合長遠發展，認為：「回收業發展嘅基石，係要有一個穩定而且可以長期使用嘅廠房用地，短期租約只會令業界朋友不斷擔心租約到期。」

Mil Mill︰我哋唔會放棄

Mil Mill在貼文中又強調，現時回收工作有很大意義：「我哋唔會放棄，會繼續同各方溝通，研究各種可行方案令Mil Mill繼續營運。」而目前廠房的回收業務仍然繼續，Mil Mill呼籲市民繼續回收紙包盒，並計劃安排免費參觀活動，將陸續公布詳情。