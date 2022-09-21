環保署三短租地選址曝光被批遠、貴、細　回收廠Mil Mill：好頭痛

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，位於元朗工業邨的回收廠，因不獲負責管理的科技園公司續租，面臨逼遷命運。特首李家超昨日（20日）指，環保署已主動聯絡廠方，提供數處地方供其申請。

翻查地政總署短期租約招標預報，目前可供回收業務用途的土地分別位於柴灣創富道、昂船洲昂船路及長洲北角咀路，不過當中長洲及昂船洲用地，面積遠較Mil Mill現時廠房小，長洲用地面積只及廠房的12%。至於柴灣用地預料租金高昂，2020年中標價每月租金已達53萬元，亦較現時元朗廠房貴逾三倍。



Mil Mill聯合創辦人盧智聰指，由於長洲及昂船洲用地面積遠較現時廠房小，故不計劃投標；廠方雖有意入標柴灣用地，不過需面對競爭，料中標機會渺茫。他又直言，現時情況仍然「好頭痛」，回收廠今日（21日）亦收到科技園通知，對方雖願寬限遷出時間，但寬限期最多只有三個月，形容：「好失望，咁短時間機都拆唔切。」



▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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環保署日前回應對回收廠Mil Mill的土地支援時表示，將有三幅專供回收業使用的短期租約用地公開招標，適合經營各類回收業務，包括廢紙回收。而Mil Mill則指，環保署向他們提出三幅用地分別位於長洲、柴灣及昂船洲。

《香港01》翻查地政總署短期租約招標預報，其中位於昂船洲昂船路及長洲北角咀路用地面積分別為667及247平方米，以Mil Mill元朗工業邨回收廠面積2,000平方米而言，即兩幅短期租約地僅及現時用地約33%及12.3%。至於柴灣創富道用地面積為2,500平方米，雖與Mil Mill現時廠房面積相近，不過根據2020年招標記錄，當時該幅用地中標金額為每月53萬租金。

三選址中兩地太遠太細 柴灣用地「價高者得」憂機會渺茫

盧智聰表示，長洲用地較偏遠，交通亦不便，加上與昂船洲用地同樣面積太小，不足以容納回收機器。他又形容，柴灣用地2020年中標金額為「天價」，比現時其元朗廠房租金貴逾三倍，而該用地中標準則只考慮入標金額「價高者得」，故即使入標，中標機會亦相當渺茫。

盧又稱，三幅用地租約期只得三至五年，其後按季續租：「其實同𠵱家狀況一樣，三幅地都唔係好啱用，都係好頭痛。」他直言，由於屯門環保園為長期租約，希望可了解更多現時用地情況。

本研社︰柴灣短租地採招標模式租金貼近市價 料難與其他回收商競爭

本土研究社則在其Facebook中指出，仔細檢閱過三塊用地，直批：「環保署提出嘅方案可說是『玩野（嘢）』，根本無意挽留Mil Mill。」本研社認為，位於長洲北角咀路及昂船洲昂船路的兩幅短租地面積太小，Mil Mill現存回收系統沒有足夠空間重置。至於柴灣創富道用地，本研社稱，屬港島少有同類型的「靚地」：「在招標模式下，租金可說是市價，難與其他大型回收商競爭，租都交到破產。」

本研社又提出，科技園已非首次以創科為名趕走回收商，指2017年科技園終止將軍澳10名租了19年的回收商的租約，以發展將軍澳數據中心。該10名回收商平均每檔面積約為1,800平方米，但地政總署提出的替代選址方案，卻是長洲西堤道1,000平方米的用地，及坪洲坪利路一幅約69平方米的用地。本研社認為，情況牽涉創科、工業、環保、回收業的政策及重置問題。

盧智聰（左）指，由於長洲及昂船洲用地面積遠較現時廠房小，故不計劃投標；而柴灣用地雖會入標，不過料中標機會渺茫。（資料圖片／鄭子峰攝）

科技園最新回覆僅提供3個月遷出寬限期

另外，科技園昨日（20日）聲明指將按需要給予適當的寛限期，讓Mil Mill進行遷廠。盧智聰表示，今日接獲科技園電郵，稱將提供不多過三個月的寬限期，即明年3月前要搬走；科技園又指會協助Mil Mill與環境及生態局協商。他形容對科技園決定感失望，直言要求三年寬限期，科技園只提供三個月是太短：「問過地產經紀話明年農曆新年後都未必有地方租，三個月機都拆唔切。」