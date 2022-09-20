科技園稱回收廠不續租有共識　Mil Mill︰承租時認知可做6年以上

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，近日不獲科技園續租其位於元朗創新園的廠房，或將於年底結業，新加坡有意向Mil Mill招手，特首李家超今日（20日）亦開腔稱環保署已主動聯絡廠方，提供數處地方供其申請。



科技園公司晚上發聲明，指2018年批出短期租約予Mil Mill時，已明確地向該公司傳達有關創新園的長遠發展計劃，故雙方一直就租約在約滿後將不獲延續有達成共識，園方早前亦作特別安排續租至今年年底，會繼續該公司商討義提供支援，按需要給予適當的寛限期，讓其進行遷廠。



不過回收廠Mil Mill深夜反駁科技園的說法，指上周與科技園開會時，兩位創辦人已向對方清楚表述，自己於2018年承租時，認知相關租址能夠維持至少營運六年以上。遺憾地，科技園現在把我們上周提出的說法全盤否定。Mil Mill質疑科技園公司「帶風向」，至今未回應該公司的查詢。



▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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科技園公司發聲明指，關注近日有關由資訊機密處理有限公司（SSID）營運，位於元朗創新園內的Mil Mill的報道。科技園指出，2018年SSID需要物色營運用地，故園方邀請SSID參與招標程序，競投租用當時元朗創新園單幢完整廠房，有助該公司加快建立回收業務，並由SSID成功中標，並獲批三年短期租約至2021年底。

2018年批租約時已有共識約滿後將不獲延續

聲明指出，批短期租約時，科技園公司亦已明確地向SSID傳達有關創新園的長遠發展計劃，並解釋批出短期租約的原因，因此雙方一直就租約在約滿後將不獲延續有達成共識。

已作特別安排 延租一年作短期應急支援

不過，2021年租約期滿的六個月前，科技園公司得知及明白SSID需更多時間以尋找合適的新用地作遷廠。故作出特別安排，與其續約一年至今年年底，以作短期應急支援，SSID亦同意此一年續約安排。

位於元朗工業邨的「喵坊Mil Mill」，是全港唯一一間可處理紙包飲品盒及雜誌封面等夾層包裝紙的回收商，不過該公司指，上周接到業主科技園公司通知不再續租，並要求在年底遷出。（鄭子峰攝）

科技園：盡力提供支援 按需要給予適當遷廠寛限期

科技園公司強調，充分理解SSID在尋找合適新廠房時所遇到的挑戰，並知悉環保署已經提供數個地方讓其可以申請營運，故會繼續與SSID協商，盡力提供支援，按需要給予適當的寛限期，讓SSID進行遷廠。

科技園公司重申，致力推動整個創科生態圈內從科研到製造的發展策略，並在去年將三個工業邨重新定位成創新園，故要一直按照科技園的再工業化發展方向來制定創新園的用地計劃，同時平衡各界的不同需要，提供更多就業機會，增強香港的長遠競爭力。

Mil Mill深夜發文反擊︰科技園似乎跟我們活於平行宇宙

Mil Mill9月21日深夜在社交網站發文，質疑科技園聲明「帶風向」，又批評科技園「似乎跟我們活於平行宇宙。」該回收廠表示，上周與科技園開會時，兩位創辦人已向科技園人員清楚表述，按2018年承租時的認知，元朗工業邨的租址，能夠維持至少營運六年以上，遺憾地科技園將兩人上周提出的說法，全盤否定，而科技園仍未正面回應廠方提出的三項問題。Mil Mill亦在貼文公開查關查詢︰

1 - 會否給予2至3年寬限期，以延續香港回收及方便Mil Mill搬遷？如不能，綠在區區會否停止紙盒回收，或是把飲品盒送往堆填區？



2 - 能否與環境保護署斡旋，協助Mil Mill進駐「環保園」？如不能，為何環境保護署只能提供「環保園」以外地皮？



3 - 元朗創新園是否不再招納主打「環保回收」企業進駐？



位於元朗工業邨的「喵坊Mil Mill」，是全港唯一一間可處理紙包飲品盒及雜誌封面等夾層包裝紙的回收商，不過該公司指，上周接到業主科技園公司通知不再續租，並要求在年底遷出。（鄭子峰攝）

Mil Mill創辦人早前接受《香港01》等傳媒訪問，提到本月初接獲科技園公司通知，至今年12月底租約期滿將不獲續租，並指現時廠方每日回收兩至三噸紙包飲品盒，由於覓地建廠需時，倘年底要停運，日後相關回收物或全部要棄置到堆填區，故希望對方給予三年寬限期。