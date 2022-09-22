換身份證｜96至00年出生市民10.7起換證　92至95年留意「死線」

入境處今日（22日）宣布，凡於1996、1997、1998、1999或2000年出生人士，須於今年10月7日至12月10日期間換領新智能身份證。1992、1993、1994或1995年出生人士，最遲10月6日或之前換證。市民可透過入境處流動應用程式預約辦理換證手續。



凡於1996、1997、1998、1999或2000年出生人士，須於今年10月7日至12月10日期間換領新智能身份證。（資料圖片）

入境處表示，「全港市民換領身份證計劃」的對象是全港市民，不論是永久性居民或獲准在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均須在指明期限內前往換證中心辦理換證手續。

96至00年人士須12月10日前完成換證

凡於1996、1997、1998、1999或2000年出生人士的舊款智能身份證持有人，須於今年10月7日至12月10日期間，帶同身份證親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續，各換證中心的服務時間為周一至六上午8時至晚上10時（公眾假期除外）。

至於1992、1993、1994或1995年出生的舊款智能身份證持有人，指明換證限期將於10月6日完結，而1954年或之前出生的舊款智能身份證持有人，指明換證限期亦將於2023年1月14日完結。

智能身份證換領中心地址（入境處文件截圖）

換證計劃2023年年初結束 回港後須30日補辦

換證計劃將於2023年年初結束，仍未辦理換證手續的人士須盡快預約辦理。合資格的香港市民如因不在香港，而未能在指定換證限期內換領新身份證，可在返港後30天內補辦換證手續。

入境處特設關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。為減少人群聚集，入境處呼籲申請人使用入境處流動應用程式、登入網站或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。市民可掃描附件二的二維碼下載入境處流動應用程式或網上預約換領身份證。入境處亦呼籲申請人於使用流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以便能更快捷地辦理換證手續。