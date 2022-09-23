旅遊及展覽業批太遲推0+7　復常落後外國　經濟危機才是最大敵人

消息指，政府最快下周公布進一步放寬抵港檢疫安排，但旅遊業及展覽業代表今早（23日）在電台節目均表示，現在才準備推行「0+7」已經太遲，其中優質旅遊服務協會主席黃傑龍稱，不少國家易在半年至一年前已開始復常，本港目前最大的敵人並非疫情，而是經濟危機，認為通關政策不應只由醫務衞生局局長盧寵茂作主導，其他經濟相關的官員亦應該出手，社交距離措施等都有需要放寬。

香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡表示，新加坡今年有600至700個活動，國際性的大型活動都有60個，對比之下今年香港一個大型的國際活動都未曾舉辦，有在港舉行的水產展覽今年移師新加坡舉行，更表示來年都會繼續在新加坡舉行。



▼7月25日 乘搭飛機返港人士在抵港層辦理前往檢酒店手續▼



+ 10

黃傑龍：經濟危機比疫情危機更嚴重

黃傑龍指出，政府現時才準備推行「0+7」已經太遲，其他國家在半年至一年前已開始復常，認為政府在制訂措施時不應太微觀，「商界太多人叫救命。」世界銀行指來年有機會經濟滯脹，是自1970年以來未試過。他又以電影《復仇者聯盟》作比喻，「奧創已經唔係（敵人），𠵱家滅霸先係終極敵人。」他指，經濟才是一號危機，形容現時經濟危機比疫情危機更嚴重。

黃傑龍認為通關政策不應只由醫務衞生局局長盧寵茂作主導，其他經濟相關的官員亦應該出手。（資料圖片）

黃傑龍指如每星期仍要在意多少確診等數字，是不能處理即將到來的經濟危機，加上即使復常後，本地經濟亦不會馬上可以復甦，因為商界要更多時間規劃同準備。他擔心世界旅遊市場已有新常態，旅客未必再來港，社交距離措施亦有需要放寬，他舉例指中秋時不少人即使打足三針，都未必會外出，餐飲業等的數字都未如理想，「成個經濟都唔出到嚟。」

通關政策唔應仲係盧寵茂局長主導成件事，應該負責經濟官員多啲主導成件事，先有機會走出經濟危機。 黃傑龍

黎可怡（右）指有本來在香港舉行的水產展覽今年移師新加坡舉行，更表示來年都會繼續在新加坡舉行。（周禮希攝/資料圖片）

香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡期望，將來可以達至入境檢疫「0+0」，因為任何入境阻礙都會影響到展覽業界來港意願，她舉例以前來港只要坐3小時飛機，現在要轉機9至10小時，令展商來港的意願大大降低。另外，其他國家不用核酸檢測，亦無紅黃碼，可給予展商更大的確定性，主辦機構寧願去無檢疫限制的地方辦展覽，日後亦未必會再考慮來港。

原在港舉行水產展覽今年移師新加坡

黎可怡稱，新加坡在2021年有200個展覽活動，今年有600至700個活動，國際性的大型活動都有60個，吸引到數萬國際旅客，對比之下今年香港一個大型的國際活動都未曾舉辦，更有本來在香港舉行的水產展覽今年移師新加坡，更表示來年都會繼續在新加坡舉行，「香港畀唔到信心，將個展覽會帶返來香港。」即使政府放寬入境檢疫安排，都要不少配套配合，例如航班、服務商等，有攤位搭建業已因本地無生意，將部份材料搬到新加坡，要他們回港都要一定時間。

李兆波認為即使香港現在轉行「0+7」都是落後其他人數個月。（鄭子峰攝）

上機前同抵港後都唔需要檢測，要同國際接軌，落機唔好搞到醫院靈堂咁。 李兆波

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，政府是比較慢，提到泰國數月前入境檢疫半日後已可自由活動，即使香港即將轉行「0+7」都是落後其他人數個月，他表示最好在一星期後可轉為只要已接種疫苗便可以「0+0」，因任何阻滯都會影響到商務旅客來港，又建議上機前和抵港後都不需要檢測，他相信通關後，酒店房間需求增加，酒店長租客會回流租務市場，令市場變得活躍。

▼9月9日 工展會購物節開鑼▼

