放寬入境｜香港已建防重症免疫屏障 何栢良：推「0+0」相當穩陣
香港放寬入境限制之日愈來愈近，消息指，特首李家超今日（23日）下午將舉行記者會，親自公布放寬入境檢疫措施。
港大感染及傳染病中心總監何栢良早上在電台節目表示，從醫學角度，香港已產生防重症免疫屏障，用不同方面看香港現況，要放寬入境限制坙「0+0」都是「相當穩陣」。何栢良指，即使港府提出有30萬長者至今未接種疫苗，但他們亦可經加強檢測以早診斷及處方口服藥作處理，不應為小部份無打針的人而影響復常。
近日有多名醫生涉嫌濫發免針紙被捕，何栢良對此感到驚訝，形容破壞了香港整體防疫佈局，認為應盡快檢控涉事醫生，清晰表明不會姑息任何違法行為，政府亦可考慮引入多一款疫苗，讓目前因醫學原因不適合打針市民有更多選擇。
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未打針長者可處口服藥 何栢良：不應因少部份人影響復常
何栢良表示，醫學角度上，香港曾感染或已接種疫苗人士已產生了防重症的免疫屏障，亦有成效高的新冠口服藥，用不同方面看現在香港狀況，要推行「0+0」都是「相當穩陣」。他指，即使政府提出有30萬長者至今都未接種疫苗，何栢良認為亦可經加強檢測早診斷及處方口服藥作處理，不應因少部分無打針的人而影響復常。
如要應對常態化 快速測試取代核酸檢測合適
何栢良又指政府行政上的看法或與市民及醫學界有出入，例如醫學界認為絕大部份個案都在頭三日可找到，即使第四日找到的都很低傳染性，另外政府如堅持旅客上機前做核酸檢測，或影響入境的外國遊客，他認為如要應對常態化，用快速測試取代核酸檢測都是合適，他解釋核酸是找出無傳染性或傳染性低的人，而快測則可聚焦找出高傳染性的人。
何栢良認為，短時間內可取消黃碼變成「0+0」，參考疫苗通行證是常態化防疫的主軸，現時第四階段的疫苗通行證在11月30日前兒童必須兩針，12歲以上需打三針，可推前一個月落實，或可在十月尾時推動「0+0」方案。何栢良指只要堅持進動疫苗接種，集中資源在一老一幼的檢測，不需要、亦不會走回頭路。
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斥濫發免針紙破壞防疫 倡引入重組蛋白疫苗供市民選擇
近日有多名醫生涉嫌濫發免針紙被捕，何栢良對此感到驚訝，形容破壞了香港整體防疫佈局，認為有部份市民是有需要，但大部份都不需要豁免，是可接種疫苗。何栢良認為應盡快檢控涉事醫生，清晰表明不會姑息任何違法行為，政府亦可考慮引入多一款疫苗，例如重組蛋白疫苗，可以讓目前因醫學原因不適合打針的市民有更多選擇。