放寬入境｜香港已建防重症免疫屏障　何栢良：推「0+0」相當穩陣

香港放寬入境限制之日愈來愈近，消息指，特首李家超今日（23日）下午將舉行記者會，親自公布放寬入境檢疫措施。



港大感染及傳染病中心總監何栢良早上在電台節目表示，從醫學角度，香港已產生防重症免疫屏障，用不同方面看香港現況，要放寬入境限制坙「0+0」都是「相當穩陣」。何栢良指，即使港府提出有30萬長者至今未接種疫苗，但他們亦可經加強檢測以早診斷及處方口服藥作處理，不應為小部份無打針的人而影響復常。



近日有多名醫生涉嫌濫發免針紙被捕，何栢良對此感到驚訝，形容破壞了香港整體防疫佈局，認為應盡快檢控涉事醫生，清晰表明不會姑息任何違法行為，政府亦可考慮引入多一款疫苗，讓目前因醫學原因不適合打針市民有更多選擇。



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未打針長者可處口服藥 何栢良：不應因少部份人影響復常

何栢良表示，醫學角度上，香港曾感染或已接種疫苗人士已產生了防重症的免疫屏障，亦有成效高的新冠口服藥，用不同方面看現在香港狀況，要推行「0+0」都是「相當穩陣」。他指，即使政府提出有30萬長者至今都未接種疫苗，何栢良認為亦可經加強檢測早診斷及處方口服藥作處理，不應因少部分無打針的人而影響復常。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為用不同方法看現在香港的狀況，要推行「0+0」都是「相當穩陣」。（資料圖片）

如要應對常態化 快速測試取代核酸檢測合適

何栢良又指政府行政上的看法或與市民及醫學界有出入，例如醫學界認為絕大部份個案都在頭三日可找到，即使第四日找到的都很低傳染性，另外政府如堅持旅客上機前做核酸檢測，或影響入境的外國遊客，他認為如要應對常態化，用快速測試取代核酸檢測都是合適，他解釋核酸是找出無傳染性或傳染性低的人，而快測則可聚焦找出高傳染性的人。

何栢良認為，短時間內可取消黃碼變成「0+0」，參考疫苗通行證是常態化防疫的主軸，現時第四階段的疫苗通行證在11月30日前兒童必須兩針，12歲以上需打三針，可推前一個月落實，或可在十月尾時推動「0+0」方案。何栢良指只要堅持進動疫苗接種，集中資源在一老一幼的檢測，不需要、亦不會走回頭路。

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斥濫發免針紙破壞防疫 倡引入重組蛋白疫苗供市民選擇

近日有多名醫生涉嫌濫發免針紙被捕，何栢良對此感到驚訝，形容破壞了香港整體防疫佈局，認為有部份市民是有需要，但大部份都不需要豁免，是可接種疫苗。何栢良認為應盡快檢控涉事醫生，清晰表明不會姑息任何違法行為，政府亦可考慮引入多一款疫苗，例如重組蛋白疫苗，可以讓目前因醫學原因不適合打針的市民有更多選擇。