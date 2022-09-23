0+3｜盧寵茂：疫情達頂點有回落跡象　公院可恢復8成非緊急服務

隨着本港疫情漸趨平穩，政府今日（23日）宣布最新的抵港檢疫措施安排，包括海外及台灣抵港人士「0+3」檢疫、旅客在登機前接受快測代替核酸檢測要求、取消未接種疫苗香港居民不能返港的限制，以及來港易、回港易不設限額。四項措施將於下周一（26日）生效。



醫務衞生局局長盧寵茂今日在記者會上表示，最近疫情似乎已達頂點，並有回落跡象。目前病毒即時繁殖率低於1 ，顯示未來確診數字將降低。社區檢測中心的陽性個案比率亦呈下跌趨勢，可見本港的防疫政策有一定成效，疫情受控。此外，根據現時疫情，醫管局不需要推行第四階段病床應變措施，收治病人數量回落至2,500人，回復至第二階段，並可恢復8成非緊急服務。



▼7月25日 乘搭飛機返港人士在抵港層辦理前往檢酒店手續▼



+ 10

盧寵茂表示，今年初確診個案曾增至達過萬宗，5月回落至低三位數其後再回升，而7月個案雖曾保持平穩，但8月中個案再攀升，最近疫情似乎已達頂點，並有回落跡象。他強調，政府採取不少精準防疫措施，因此疫情即使帶來影響，但一直受控。

他指出，7月至9月疫情與年初疫情相比，第一針比率已經由年初約70%升至現時的94%，第3針接種比率亦由年初少於10%達到現時的77%，接種比率在全世界相當高。他又指，11歲以下兒童的第一針比率為72%，第三針為16%。80歲以上長者的打針率都有提升，第一針為71%，第三針升至現時約55%。不過，數字並非屬於理想階段，為更好保護一老一幼這類高風險人士，需要再提升他們的接種率，尤其是第三針。

▼9月23日 政府公布「0+3」四大防疫新措施「0+3」▼



盧寵茂以新加坡為例，人口大概是香港三分之二，夏季高峰期每日確診達2萬宗，相反香港入院、重症及死亡人數未有大幅上升，目前病毒即時繁殖率低於1 ，顯示未來確診數字將降低。此外，社區檢測中心的陽性個案比率呈下跌趨勢，可見本港的防疫政策有一定成效，疫情受控。

香港要復常，他指，其中重要的是醫療系統要復常。當時曾估計若BA.5在港大幅提升，將面對大挑戰，因此曾料7月中會啟動第二階段病床調動，到8月初至中需要啟動第三階段，第四階段或要動用近5,000張床，並需設立定點醫院。但通過大家努力，9月疫情比預計的疫情快速回落。根據現時疫情，局方不需要進行第四階段應變措施，收治病人數量回落至2,500人，回復第二階段，並可恢復8成非緊急服務。

▼9月23日 入境檢疫變「0+3」吸引市民到旅行社查詢▼

