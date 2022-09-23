疫情．最新｜增5387宗確診　包括156宗輸入　多12人死亡

本港今日（23日）新增5387宗確診，包括156宗輸入，多12人死亡。學校呈報552宗個案。



行政長官李家超今日（23日）公佈，下周一（9月26日）起入境檢疫安排改為「0+3」。政府亦取消旅客在登機前提交核酸檢測要求以快測代替。另外，取消未完成接種疫苗香港居民不能登機返港限制，來港易、回港易亦會取消限額，適用於內地所有地方及澳門。



下周一實施「0+3」，政府取消檢疫酒店，訪港人士可回家或在自選的住宿酒店進行三日醫學監察，期間可外出，但有核酸檢測要求。抵港人士在機場接受檢測後，無須等結果，可回家或前往自選住宿酒店，以等待核酸檢測結果，期間會被派發黃碼三天，到第三天如檢測結果陰性，會獲改發藍碼，解除黃碼限制。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月20日平均值回落至0.866，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月22日 盧寵茂與官員接種第四劑科興疫苗及流感疫苗▼



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【17:20】本港疫情持續，港府今日（23日）表示，在部份地區的污水新冠病毒檢測呈陽性結果，顯示該地區處所可能有隱性患者存在，會向涉事4個地區的多個屋苑及大廈，合共派發22萬個快速抗原測試包供其自行檢測。當中包括馬鞍山中心、馬鞍山薈朗及九龍灣麗晶花園等。

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【16:53】因疫情延期的香港國際七人欖球賽（Hong Kong Sevens）已落實11月4日至6日回歸香港大球場，香港欖球總會今日（23日）宣布，將要求參賽隊伍及其工作人員在港實施嚴格「氣泡管理」，並已為隊伍預訂專用酒店單人房，每隊留港期間亦有專車接送和指定訓練場地，期間會閉環及每日做核酸檢測。

觀眾方面，入場前出示有效「疫苗通行證」及量體溫，限聚以8人為上限，看台只准提供飲品，不獲批准食物供應。欖總行政總裁麥偉材表示，欖總因七欖自2019年起不斷延期或取消，已損先超過2.5億元，更被迫裁走一半員工，故無法再承延期舉行賽事。

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【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（23日）新增5387宗確診，包括156宗輸入，多12人死亡。學校呈報552宗個案。

【16:30】醫院管理局總行政經理關慧敏表示，醫管局由明日，即9月241起，會恢復4間普通科門診，包括星期六及夜間服務。目前8間指定診所及遙距服務會維持，有需要可用HA GO預約，預約指定診所或遙距診症服務，之後會按情況需要恢復暫停診症服務。今日累計2228名確診病留院，有225宗新增入院個案，45名病人危殆。

【16:27】李家超表示，希望推進在管控好疫情下，盡量有空間與世界接軌，聯通世界，及給社會最大的經濟動力及競爭力。如果有新的變種，或新疫情變化，沒有人可預計，沒有人有水晶球測到，但現時見到疫情走勢，如果目前沒有變化或突變，有信心將確診數字控制在可控範圍。在此情況下，盡量不希望走回頭路。

【16:15】醫務衛生局副秘書長（特別職務）馮浩賢表示，在9月26日前，現行制度會維持，即未來幾日到港人士，仍要坐指定檢疫專車或指定檢疫的士前往指定檢疫酒店，直至至9月26日早上6點開始實行新制度。酒店會安排旅客有序離開，酒店可變回一般酒店。若個別旅客仍想續入住，可自行與酒店商議。按有關政府與酒店合約規定，如因政府政策改變，旅客提前離開，酒店需要退錢予有關旅客，9月26日後有關旅客可跟黃碼制度，自由出入酒店。

【16:09】醫務衞生局局長盧寵茂表示，3+4推出同時，亦推出紅黃碼，有效風險管控，可主動限制高風險人物進入高風險場所，去控制疫情潛在社區傳播。8月12日推出紅黃及3+4之後，至今執法人員無發現黃碼人士入限制進入場所。涉及違規紅碼個案中，沒有找到任何抵港人士，即黃碼變紅碼後進入高風險場所，輸入個案沒有影響本地疫情，並無為公共醫療帶來壓力，故有調整入境防控措施的空間。

新的0+3風險可控，因每1000個到港人士中，陽性比率是約3%，即潛在個案30宗，機場核酸檢測及醫學監測期用黃碼限制，減入社區風險，找到24宗核酸陰性個案，即時可用紅碼限制他們在社區引發傳播，不能離開住所入特別高風險地區。RAT自我監察， 雖然此時是藍碼，但有第4、6日的核酸檢測，好大機會可將剩餘6宗找出，並即時派紅碼，防止在社區傳播。

【15:50】「0+3」入境檢疫安排詳情︰

1)取消檢疫酒店，訪港人士可回家或自選的住宿酒店進行3日醫學監察，期間可外出，不過有核酸檢測要求。抵港人士在機場接受檢測後，無須等結果，便可即回家或前往自選住宿酒店，以等待核酸檢測結果，即TEST AND GO，不再需要TEST AND HOLD。

2)離開機場可自選交通工具，包括公共交通工具，可直接回家或住宿酒店。

3)在家或住宿酒店取得陰性核酸檢測後，會被派發黃碼3天，即0日至2日會有黃碼，期間可外出，但該三日受現時的黃碼限制，不能進入有主動核查的表列處所，即不能入食肆及酒吧等。第3天如獲早一日的核酸檢測陰性，會被派發藍碼，解除黃碼限制，可入表列處所如食肆、酒吧。

4)取消外地登機時提交核酸陰性證明，改為只須提交快測的24小時陰性結果，以便利旅客來港。

5)容許無完成接種疫苗的居民登機返港，但回港後，要按現行程序才可獲疫苗通行證。

6)來港易、回港易將不設限額，並適用內地所有地方及澳門的來港人士，同樣給予他們來港的便利。

【15:30】行政長官李家超今日（23日）表示，隨確診數字漸平穩，平衡多方因素後，公布4個便利來港措施，下周一即9月26日生效。

1)海外及台灣由機場來港人士檢疫安排由3+4轉為0+3

2)取消旅客在登機前交核酸檢測要求以快測代替

3)取消未完成接種疫苗香港居民不能上機登機限制要求，可以登機回港

4)來港易、回港易取消限額，適用於內地所有地方及澳門

【15:07】行政長官李家超今日（23日）下午3時30分，在政府總部主持「應對疫情指導及協調組」記者會，據了解，將會宣布機場入境檢疫安全將由現時「3+4」改為「0+3」，較一直預料的「0+7」更寬鬆，即入境後不需酒店隔離，只需家居醫學監察三日，惟仍不能入食肆，最快下周實施。消息指，今早特首辦長時間開會討論，得出相關方案。

【14:23】全球各地相繼放寬檢疫措施，日本有好消息！日本首相岸田文雄昨晚（22日）宣布，將於10月11日起，重新開放個人自由行、恢復免簽證，以及取消入境人數上限。東瀛遊執行董事禤國全今日（23日）表示，今早已接獲100多個電話查詢，預期查詢人數繼續上升。但他認為，返港前的核酸檢測及機位不足，為目前港人遊日的兩大難題，因此呼籲港人及早預訂機票及酒店。他又指，日圓匯率創新低，為吃喝玩樂的好時機，「去日本食碗拉麵，計返港紙都係40幾蚊咋。」

▼9月23日 日本宣布10月11日完全開關不少市民查詢兌換日圓及旅行社▼



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【14:23】日本宣布在10月11日起恢復免簽證自由行旅客入境，令港人可趕及今年的日本賞楓之旅。據日本氣象株式會社最新「2022紅葉預測」的賞楓期，最佳賞楓時間預計為11月下旬至12月上旬，但北海道札幌最早，可在11月6日欣賞到楓葉，如果想趕賞楓尾班車，12月10日仍可以到福岡欣賞楓葉。

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【13:15】行政長官李家超今日（23日）下午3時30分，在政府總部主持「應對疫情指導及協調組」記者會。

【12:36】日本公布會在10月11日起完全「開關」，恢復免簽證安排及不設每日入境旅客人數上限，推高港人遊日意欲。《香港01》今日（23日）比較多間航空公司10月的機票價格，發現多間航空公司飛日本的機票價格都較為高昂，普遍都比疫情前貴逾一至二倍，當中國泰航空10月中的東京來回經濟艙價位更升至逾12,000元，惟此仍無減一眾港人遊日的心，該航班的經濟艙已被搶購至只剩4個座位。



其中主打價格親民的廉航香港快運在中午時分更刊登告示，因網站流量增多有塞車情

況，導致航班搜索，預訂或接收訂單電郵的所需時間可能較長。

主打價格親民的廉航香港快運，在中午時分更刊登告示，指因網站流量增多，導致航班搜索，預訂或接收訂單電郵的所需時間可能較長。（HK Express航空公司網站截圖）

【12:25】港大感染及傳染病中心總監何栢良早上在電台節目表示，從醫學角度，香港已產生防重症免疫屏障，用不同方面看香港現況，要放寬入境限制坙「0+0」都是「相當穩陣」。何栢良指，即使港府提出有30萬長者至今未接種疫苗，但他們亦可經加強檢測以早診斷及處方口服藥作處理，不應為小部份無打針的人而影響復常。

【11:34】消息指，政府最快今午召開記者會交代放寬入境檢疫措施。

【10:14】消息指，政府最快下周公布進一步放寬抵港檢疫安排，但旅遊業及展覽業代表今早（23日）在電台節目均表示，現在才準備推行「0+7」已經太遲，其中優質旅遊服務協會主席黃傑龍稱，不少國家易在半年至一年前已開始復常，本港目前最大的敵人並非疫情，而是經濟危機，認為通關政策不應只由醫務衞生局局長盧寵茂作主導，其他經濟相關的官員亦應該出手，社交距離措施等都有需要放寬。



香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡表示，新加坡今年有600至700個活動，國際性的大型活動都有60個，對比之下今年香港一個大型的國際活動都未曾舉辦，有在港舉行的水產展覽今年移師新加坡舉行，更表示來年都會繼續在新加坡舉行。

▼9月22日 勞工處舉行中高齡就業新里程招聘會▼



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▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼



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▼9月5日，元朗女西醫蔡淑梅開1.4萬張「免針紙」被捕▼



▼7月25日 乘搭飛機返港人士在抵港層辦理前往檢酒店手續▼



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▼9月20日起強制檢測公告▼



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▼9月22日 三位前特首出席《香港珍藏⼤展》開幕禮▼

