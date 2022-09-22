歐家榮：疫情高峰期已過　惟今後未必能清零

衞生署衞生防護中心傅染病處首席醫生歐家榮指，第五波疫情後未必能清零。社會現時有長者和小朋友群組的接種率不高，已感染人士的免疫力會隨時間下降。他預期確診個案數字會回落，惟暫未能估計回落水平。



歐家榮指，現時較清晰見到疫情穩步向下，過去7天每日個案的移動平均數字，截至昨天有6731宗，較最高峰時（9月8日錄得）錄得的7天移動平均10090宗，有明顯跌幅。他續指，自9月8日起，疫情個案數字已逐步下跌，已持續兩周，故現時清晰知道高峰已過。其他指標如污水監測和入院數字都轉趨穩定及向下。據外國經驗，當BA.5去到80%時，通常已是「平台期」，社區個案數字會慢慢回落，故現時疫情是開始穩定時間。

9月22日污水監測：樓梯街及居賢坊、巴丙頓道及般咸道附近一帶住宅



據變異病毒9月21日樣本，L452R和懷疑BA.4或5的比例 84.9%，較前一日近似。BA.5約 78.36%，BA.4約 6.54%，懷疑BA.2.12.1約4.3%，BA.2.2約10.8%。歐家榮指，BA.5近80%，是高水平，相信現時流行病毒是BA.5。BA.4和BA.5升幅近期放緩，可能已接近頂峰和高位。過去7日上升至6.7%，9月6日至12日間增14.49%，再前一周15.5%，接近到頂。