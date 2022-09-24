日本自由行｜東京大阪疫情期間添新景點　六大新景點一文看清

日本政府在昨日(22日)宣佈放寬外國旅客10月11日起自由行，入境旅客更可免檢疫隔離，加上港府今日（23日）宣布下周一起入境檢疫放寬至「0+3」，不少熱愛外遊的港人終可一過旅遊癮。



在疫情爆發將近3年期間，日本這個港人最愛的外遊地，亦有不少變化。不少旅客既希望到「東京一轉」，又可能想環遊大阪。《香港01》為讀者整合，東京、大阪在最近新開的6大新景點，方便讀者在「返鄉下」前做好準備。



▼東京、大阪六大新開景點▼



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東京新景點1︰羽田機場附近Haneda Innovation City

2020年開業的HANEDA INNOVATION CITY，是由工商兩用的新建築。旅客在羽田機場乘坐京急機場線到「天空橋」站下車就可到達！該處其中一個焦點，是位於2樓的「LUXURY FLIGHT Fighter」，該店提供飛行模擬器體驗，以美軍基地及航空母艦的形象為概念原型。如果想要以英語講解課程，預約時緊記要先說明清楚。

HANEDA INNOVATION CITY天台設置一個足浴觀景台，讓旅客一邊觀賞機場景色，即使並非飛機迷，在上機前或落機後亦可在足浴池鬆一鬆，此處絕對值得到此一遊。自動販賣機裡售賣小毛巾，即使雙腳濕透後，沒帶毛巾都沒有問題。

東京新景點2︰東京下北澤線路街

位於東京世田谷區的下北澤，一直吸引年輕人到來聚集。經過當地的小田急電鐵，在近年將部分鐵路地下化、重新整建車站，同時也規劃一條總長1.7公里的「下北線路街」，當中最值得文青閒逛的是「Bonus Track」文創空間，以及複合文青商場「Reload」。

2020年開業以來，「Bonus Track」已吸引十多間文創小店進駐。購買文儀用品，或咖啡小店，各式各樣的專賣店都可在當中找到。商場由各種大小建築集結的低層分棟形式，戶外通路設置露天座位區，不時舉辦展覽、活動、市集等，文青最愛！

東京新景點3︰神奈川縣海老名市「Romancecar Museum」

位於神奈川小田急線海老名車站前的「Romancecar Museum」於去年4月開幕，可說是鐵路迷的好去處。此館為介紹小田急電鐵歷史的博物館，當中除有大量鐵道列車、模型、影片展示之外，最特別是2樓全層的「微縮模型區」，190平方公尺之大以模型建築展示由新宿至箱根的路線，當中有超過10多種電車模型穿插其中，甚為壯觀！

大阪新景點1︰大阪長居公園：TeamLab Botanical Garden

著名數碼藝術公司TeamLab，於今年夏季於大阪長居公園的「長居植物園」開設常設美術館「TeamLab Botanical Garden」，設有7個藝術作品。包括位於樹木之中，大量的橢圓蛋型ovoid球體海，還有漂浮在水面的玻璃燈籠，兩者均能感受外間環境而產生不同光亮與音色，並擴散出去，打造不同景象。長居公園是1970年大阪世博舉行後，留下來的紀念景點。

大阪新景點2︰泉南臨空公園 SENNAN LONG PARK

2020年開幕的泉南臨空公園SENNAN LONG PARK，位於關西國際機場對岸。寬闊的「泉南大理石海灘」及樽井海水浴場，吸引一家大少和年輕戀人前來。而且園內設有滑板公園、足球場、燒烤區及賞海景餐廳，可以運動過後大快朵頤，園內設有豪華露營區。

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大阪新景點3︰大阪中之島美術館

在大阪北區的中之島美術館，鄰近大阪國立美術館，是紀念大阪市建立100周年的項目之一。今年正式開幕。黑色方型的型格展館設計，展品將以大阪和世界各地的現代藝術和設計為主。值得一去感受藝術氣息。