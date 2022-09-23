日本自由行｜國泰、港航將加密往來日本班次　11月可飛沖繩及札幌

港府今日（23日）公布四項入境措施，由下周一（9月26日）起海外及台灣來港者入境檢疫改為「0+3」，即取消在指定酒店檢疫三日要求；加上日本公布10月11日起開放免簽證自由行，令多間航空公司網頁出現「大擠塞」。



國泰航空今日指，計劃於10月加開逾200對前往亞洲及長途航點的客運航班，並將於11月1日起恢復每日往返東京羽田機場的航班，以及12月1日起提供每周四班往返札幌的航班。香港航空亦表示，10月16日起往返大阪的航班將由目前每周三班，加密至每天一班，東京航班則恢復至每周兩班；而11月2日起更會恢復往來沖繩及札幌的航線。



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國泰在港府公布放寬入境措施後，隨即回應指歡迎當局決定，認為有關調整將提高旅客出行意欲，有利旅遊活動逐步恢復，及加強往返香港樞紐的航班網絡聯繫。國泰又指，會繼續在可行情況下盡快恢復更多航班，然而強調重建運力仍需要一定時間。

國泰指，計劃於10月加開逾200對前往亞洲及長途航點的客運航班。而因應日本放寬入境旅遊限制，國泰將於11月1日起恢復每日往返東京羽田機場的航班，並於12月1日起提供每周四班往返札幌的航班；而往返東京成田機場及大阪的航班，將會在10月起增加至分別43對及50對。

香港航空則公布，由10月16日起，大阪航線班次將由現時每周三班，加密至每天一班；東京則恢復航線至每周兩班。而由11月2日起，沖繩航班會恢復至每周三班，明年1月起更會加密至每日一班；札幌則會恢復航線至每周三班，12月起加密至每天一班。

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