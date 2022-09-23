47歲女涉呃570萬元物業貸款 廉署落案起訴兩項串謀詐騙
撰文：何瑞芬
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廉政公署今日（23日）落案起訴一名46歲按揭貸款申請人，控告她涉嫌以詐騙手段，向兩間持牌放債人公司騙取物業貸款共570萬元。被告被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。被告現時已獲廉署准予保釋，下星期二（27日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。
被告張佩珊2011年購入一個物業，其後於2014年12月把物業抵押給一間持牌放債人公司永豐信貸有限公司，以取得一筆約330萬元的按揭貸款。
被告其後涉在2014年12月至2015年4月期間，與一名貸款中介人串謀詐騙另外兩間持牌放債人公司，即環球信譽財務有限公司及中金投集團有限公司，分別向該兩間持牌放債人公司提交有關貸款一而經揑改的協議書副本，虛假地表示貸款金額為124萬元或80萬元，從而誘使環球信譽及中金投分別向她批出金額為240萬元及330萬元的按揭貸款。
按揭貸款額亦超出物業市值估價
廉署早前接獲投訴後展開調查，並按法律意見落案起訴被告。廉署調查時發現，案發時上述物業的市值估價約430萬元至540萬元。如環球信譽及中金投知道被告所提交的貸款一協議書屬虛假，不會向她批出有關按揭貸款，而有關累積貸款金額實際超過了該物業當時的市值估價。
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