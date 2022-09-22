鰂魚涌公園槍擊案女被告　涉以30萬賄賂懲教員　先取精神科報告

鰂魚涌公園槍擊案被判囚終身的女被告詹心桀，在小欖精神病治療中心服期間，涉嫌欲以30萬元賄賂1名懲教署高級懲教主任，被控以提供利益罪名，案件今(22日)在屯門法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官蘇文隆先為被告索取2份精神科報告，把案押後至10月6日再提訊，被告須續還押小欖精神病治療中心。



女被告詹心桀(48歲)，被控於 2021年11月6日，在香港經香港懲教署與香港特别行政區政府進行事務往來時，無合法權限或合理辯解，向香港懲教署人員，即高級懲教主任蔡小嫻提供利益，即港幣 30萬元。

案件編號：TMCC 1705/2022