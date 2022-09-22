鰂魚涌公園槍擊案女被告 涉以30萬賄賂懲教員 先取精神科報告
撰文：郭顥添
出版：更新：
鰂魚涌公園槍擊案被判囚終身的女被告詹心桀，在小欖精神病治療中心服期間，涉嫌欲以30萬元賄賂1名懲教署高級懲教主任，被控以提供利益罪名，案件今(22日)在屯門法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官蘇文隆先為被告索取2份精神科報告，把案押後至10月6日再提訊，被告須續還押小欖精神病治療中心。
女被告詹心桀(48歲)，被控於 2021年11月6日，在香港經香港懲教署與香港特别行政區政府進行事務往來時，無合法權限或合理辯解，向香港懲教署人員，即高級懲教主任蔡小嫻提供利益，即港幣 30萬元。
案件編號：TMCC 1705/2022
鰂魚涌公園槍殺姨舅囚終身 女保鑣涉30萬行賄懲教主任遭廉署起訴女保鑣涉槍殺姨舅案 爭家產惹不和 鰂魚涌公園示範自衛術並開槍女保鑣公園槍殺姨舅 路人聞「嘭嘭」聲以為裝修 事後才知有真槍女保鑣槍殺姨舅囚終身 聞謀殺罪成稱：幫阿媽報仇我好開心女保鑣涉槍殺姨舅 控方專家指被告判斷力正常 擔心轉倉曾吞牙刷女保鑣涉槍殺姨舅案 被告稱覺自己如張國榮 醫生認為患嚴重抑鬱女保鑣涉殺姨舅案 證人指被告當場被截神情冷靜 更拿水出來喝女保鑣涉殺姨舅案 被告事前己設骨灰龕位 並刻上名字放有照片女保鑣涉殺姨舅案 兄指被告曾持槍行近 即反方向走逃過一劫