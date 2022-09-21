利奧坊．曦岸女買家涉向代理送禮　圖獲較高現金回贈　遭廉署起訴

廉政公署昨日（20日）落案起訴一名新樓買家，控告她涉嫌於去年3月在購入一個逾650萬元住宅單位時，向一名地產代理送贈一份價值1,000元至3,000元的禮物，圖獲地產代理公司提供較高現金回贈。



廉政公署昨日（20日）落案起訴一名「新樓」買家，控告她涉嫌向一名地產代理送贈禮物，圖獲地產代理公司提供較高現金回贈。（資料圖片）

30歲女被告報稱文員 周四將於西九龍裁判法院答辯

30歲文員余煒琳被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。被告已獲廉署准予保釋，明日（22日）將於西九龍裁判法院答辯。

買家所獲現金回贈金額由代理與買家商議 須中原地產批准

案情指，中原地產代理有限公司（中原地產）獲一個發展商委託，協助推銷大角咀住宅項目利奧坊‧曦岸。中原地產會就每宗交易，獲該發展商支付成交金額的特定百分比作為代理佣金。中原地產撥出部分代理佣金，向買家提供現金回贈，金額由經手代理與買家商議，並須獲中原地產批准。

被告經代理介紹 擬購大角咀利奧坊‧曦岸一個650萬元單位

被告於2021年3月初委託中原地產一名地產代理為其物色住宅物業，經該物業代理介紹，被告同年3月底打算購買上述項目一個單位，單位售價逾650萬元。

地產代理沒接受被告提供價值1,000元至3,000元的禮物

控罪指被告涉嫌於2021年3月31日，在無合法權限或合理辯解下，向上述中原地產的地產代理提供一份價值1,000元至3,000元的禮物，作為就被告購買該單位向中原地產取得較高現金回贈的誘因或報酬。而廉署調查發現，該地產代理沒有接受被告涉嫌提供的禮物。