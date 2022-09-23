強制檢測｜66幢上榜　東區沙田佔最多　泓都、天晉彗鑽海上榜

本港疫情回穩，醫務衞生局今晚（23日）發出新一份強制檢測大廈名單，共66幢大廈需要強檢，較昨晚公布的83幢數量有所回落。在最新名單上，有63幢大廈因有確診者到訪須強檢，當中東區及沙田區各佔8幢，同屬18區中最多，其次是觀塘區，有6幢上榜，而西貢區及北區則各有5幢上榜。上榜大廈包括筲箕灣愛蝶灣5座、將軍澳天晉彗鑽海、堅尼地城泓都3座、九龍城尚．珒溋1座等。



另有3幢大廈因污水樣本陽性而需強檢，分別是屯門龍門居2及16座、及天水圍嘉湖山莊樂湖居4座。



▼9月23日 部份強檢大廈▼



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太古城海棠閣及元宮閣同上榜

在63幢涉有確診者到訪的大廈中，東區及沙田區各佔8幢，同屬全港18區之中最多。東區上榜的大廈包括鰂魚涌太古城海棠閣及元宮閣、筲箕灣愛蝶灣 5 座、鰂魚涌新威園 E 座、柴灣已婚警察宿舍1座等。

而沙田上榜的大廈大多位於公共屋邨及居屋，包括沙田廣源邨廣棉樓、沙田禾輋邨協和樓、大圍顯徑邨顯運樓、沙田穗禾苑詠興閣、馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣等。

▼9月23日 強制檢測大廈名單▼



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將軍澳蔚藍灣畔、維景灣畔、天晉各一大廈納強檢

在觀塘區，則有6幢大廈因有確診者到訪而上榜，包括廣田邨廣逸樓、安田邨安健樓、油塘油塘邨美塘樓、秀茂坪南邨秀好樓、秀茂坪邨秀慧樓、及牛頭角上邨常逸樓。

至於西貢區及北區各有5幢上榜，西貢區包括將軍澳蔚藍灣畔5座、維景灣畔16座、天晉彗鑽海、寶明苑寶柏閣及厚德邨德志樓。北區則包括粉嶺榮福中心5座、嘉福邨福安樓、山麗苑楹山閣及杏山閣、以及上水天平邨天美樓。

屯門龍門居及嘉湖山莊樂湖居共3幢大廈污水陽性強檢

另有3幢大廈因污水樣本陽性而需強檢，分別是屯門龍門居2及16座、及天水圍嘉湖山莊樂湖居4座。

任何在9月17日至9月23在曾在上述大廈逗留超過兩小時的市民，均需在明日及後日（24及25日）進行檢測。

▼9月20日起強制檢測公告▼

