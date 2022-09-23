麗晶花園、馬鞍山中心等31屋苑及大廈污水陽性　港府派22萬快測包

本港疫情持續，港府今日（23日）表示，在部份地區的污水新冠病毒檢測呈陽性結果，顯示該地區處所可能有隱性患者存在，會向涉事4個地區的多個屋苑及大廈，合共派發22萬個快速抗原測試包供其自行檢測。當中包括馬鞍山中心、馬鞍山薈朗及九龍灣麗晶花園等。



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港府發言人表示，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因應有區份的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處，將會陸續向有關地點居民、清潔工和物業管理員派發快測包，供他們自行檢測。有關地點如下：

．葵青區 — 高盛臺

．觀塘區 — 麗晶花園、嘉慶樓、嘉華樓、榮華樓、永德樓、海珠樓、源昌樓、祐福樓、祥利樓、維信樓、聯興樓、茶果嶺大廈、茶果嶺村、金時樓及龍門樓

．西貢區（將軍澳） — 南豐廣場、安寧花園、旭輝臺、翠林邨、將軍澳村及魷魚灣村

．沙田區（馬鞍山） — 薈朗、錦英苑、雅景臺、富輝花園、海典居、海柏花園、海濤居、福安花園及馬鞍山中心

政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。

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