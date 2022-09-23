確診大廈｜新增2842幢　涉山頂加列山道洋房、歷史建築約道13號

衞生署今晚（23日）更新確診大廈名單，當中單日新增2,842幢有居民確診或再有新個案，並以沙田區佔最多，達273幢，而元朗亦達253幢。

名單上也涉及不少豪宅，包括山頂的加列山道洋房、中半山君珀；大坑上林2座；何文田半山壹號35號、君柏、皓畋等。此外，屬於三級歷史建築的九龍塘約道13號亦在名單內。



▼9月23日 部份確診大廈▼



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根據最新確診大廈名單，共9,567幢上榜、即大廈內過去7日出現確診個案，當中2,842幢為新增大廈，即昨日有確診個案呈報。

沙田區為18區最多 涉澐灃、御龍山、御龍山

在2,842幢新增大廈中，繼續以沙田區稱冠，達到273幢，包括九肚山澐灃3座；火炭御龍山6座、樂林小築、居屋彩禾苑及旭禾苑；馬鞍山的迎海．星灣御；烏溪沙的迎海，以及科技園的創新斗室。

區內有個別屋苑有多幢大廈上榜，其中水泉澳邨高達14幢，而第一城亦有13幢。

▼9月23日 確診大廈全名單▼



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元朗區涉253幢 Wetland Seasons Park 別墅上榜

元朗區則排行第二，合共有253幢，包括Grand Yoho 3座、Park Yoho 10B座及11B座、Wetland Seasons Park 別墅、采葉庭1座及7座、譽 88 2座、爾巒珍諾華大道1座及7座等。

天水圍的嘉湖山莊合共有17幢上榜，分佈在景湖居、樂湖居、美湖居、賞湖居、麗湖居；元朗Yoho Town亦涉4幢。

▼9月23日 政府公布「0+3」四大防疫新措施「0+3」▼



涉多間酒店 包括JW萬豪

此外，名單亦有多間酒店，包括金鐘的香港JW萬豪酒店、馬哥孛羅香港酒店、九龍海逸君綽酒店、紅磡海灣軒海景酒店、沙田麗豪酒店。

而香港理工大學亦有3幢宿舍上榜，當中有何文田及紅磡宿舍，以及學生宿舍賽馬會樓。