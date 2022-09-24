0+3︱許正宇：商界歡迎放寬檢疫安排　是推動與國際聯通的一大步

政府下周一起放寬入境檢疫限制至0+3 ，財經事務及庫務局長許正宇今日（24日）出席電台節目時表示，商界對於放寬檢疫十分歡迎，認爲是推動與國際聯通的一大步，至於下一步措施則要再審視數據、抗疫能力，例如打針率等。另外，他又提到下月將發放第二階段電子消費券，預期有150億元資金將注入經濟體。



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許正宇表示，商界早已期待本港的防疫政策可以放寬，對於放寬檢疫十分歡迎，認爲是推動與國際聯通的一大步，亦強調放寬是以數據科學為本，至於下一步措施則要再審視數據、抗疫能力，例如打針率等。

許正宇表示商界早已期待本港的防疫政策可以放寬，對於放寬檢疫十分歡迎，認爲是推動與國際聯通的一大步。（李澤彤攝）

許正宇表示，下月將發放第二階段電子消費券，預期有150億元資金將注入經濟體。另外，過去一段時間政府亦一直推出不同措施支援中小企，包括延長政府物業及租約收租時間，亦與銀行有「百分百擔保個人特惠貸款計劃」及「還息不還本計劃」等，相應上延長了申請期，令企業可受惠，以「百分百擔保個人特惠貸款計劃」為例，有3萬多間企業、超過35萬人受惠。

許正宇指本港經濟都是在於消費、出口及投資，目前本港的經濟困境並非香港獨有，美國加息及歐洲能源問題下，香港作爲外向型經濟一定會有影響，要持續留意外圍客觀因素。美國的通漲預期現在是8%，明年約5%，後年2至3%，市場都預料會進一步加息。出口方面要看本地與國際的關係，而投資方面，因較長期，香港亦可能有一定程度受加息影響，呼籲市民置業要量力而爲，以及看個人對未來的預期，考慮息口上升趨勢，及長遠的投資能力。

政正宇稱，疫情期間與不少多海外機構溝通，他們都希望可強化作為國家窗口及中國國際金融中心的特色，背靠祖國同時面向世界是香港的獨有優勢，所以都推出了一系列如「ETF通」、「互換通」的措施，以強化與內地的聯通。另外推動人民幣國際化下，以往發債機構都會用美金，但隨美息上升令成本上升，或選擇會直接借幣，另外「點心債」，在市場上有一定吸引力。

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