海洋公園山下園區流標　龐建貽：與疫情有關　有信心下次有人入標

海洋公園山下零售飲食娛樂商業區計劃流標，海洋公園公司主席龐建貽指，由發出投標邀請至截標，當中數個月是疫情最嚴重時候，令投資者有自身考慮。

龐指，園方現正考慮要如何調整發展計劃，需探討有甚麼更大誘因，吸引發展商及投資者。他又指，曾與之前表示有意提交意向書的機構保持聯絡，估計他們7月時不入標，有一定因素與疫情有關，又表示有信心下次會有人入標。



市場對零售不如以往樂觀

龐建貽指，海洋公園今年2月發出山下園區項目的投標邀請，項目至7月截標，當中數個月是疫情最嚴重的時候，投資者有自身考慮，「大家對通關、遊客都有諗法。」他指出，公園以前每年有400萬人次遊客到訪，現在靠本地「內循環」只有140萬人次遊客，入場人數不足，加上零售餐飲租金處於低位，零售餐飲消閒的投資變得更為謹慎。另外，大眾的消費習慣亦有改變，多了人網購，未必有實體店需求，市場對零售不如以往樂觀。

海洋公園主席龐建貽指今年2月發出投標邀請，至7月截標，當中數個月是疫情最嚴重的時候，投資者有自身的考慮。（蘇煒然攝/資料圖片）

龐建貽︰對7月時無人入標不感意外

龐建貽指，現正商討要如何調整發展計劃，需探討有甚麼更大誘因吸引發展商及投資者，最重要是如何幫海洋公園做到財政上的自主，可自負盈虧，減少公園對政府的依賴。龐續說，山下園區的零售飲食娛樂商業區是可行，但被疫情打亂，目前要以多方面考慮，包括視乎政府因素，要做更多市場預測，以及通關，再作決定。

早前有多間機構曾表示有意交投標，龐建貽表示，園方與他們有緊密聯絡，7月時不入標有一定因素與疫情有關，嚴重程度高得令他們預視營運有問題，或是租金有下調壓力，對於7月時無人入標都不感意外，加上石澳水上活動中心及西九文化中心早前都流標，可見香港的經濟都有一定隱憂。

正研如何調整發展計劃

龐建貽認為，要再審視招標問題，以及財政、時間及形式的安排，另一方面山上園區有不少發展商都表示有興趣，山下園區項目雖未做到，但山上及水上樂園酒店項目是非常成功，可見海洋公園的發展潛力非常大。

他又指，海洋公園的定位是相當好，保育、教育等方面可增加公眾對海洋生態的認識。他強調山下園區項目涉公園長遠發展，會從長計議，有信心下次會有人入標，而公園的財政狀況短期內亦不會有問題。

陳家珮希望園區可以今年內推出部的招標書，特別是檢疫措施會放鬆，相信經濟會復甦及投資者的信心會回來。（蘇煒然攝/資料圖片）

陳家珮︰內部正商討是否可將園區零售飲食娛樂部份分拆處理

立法會議員陳家珮指出，去年海洋公園財困，立法會撥款67億元作支援，當時亦承諾園方會有改革做到自負盈虧。她本身都有看過山下園區的發展計劃，原則同意內容，疫情期間港人無法外遊，都能吸引到不少本地客人，添上新元素後，對未來發展都有幫助。

她續說，按招標要求，中標機構要處理園區內所有零售、飲食及娛樂項目，涉及巨大金額，目前經濟環境，加上海外及內地通關都無大信心，內部亦連續兩季負增長，財政司司長陳茂波亦指經濟復蘇與預期有落差，不同的外圍及內部不明因素，都打擊了投資者信心。

陳家珮又指，園區內部正商討是否可將零售飲食娛樂分拆出來，投資者亦對未來經濟有信心，只是需要時間。她又說，政府的躍動港島南計劃受到多重波折，受疫情很大影響，不論石澳水上活動中心與海洋公園，都是因投資金額太大而流標，不少機構都打退堂鼓。