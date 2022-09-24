堅尼地城泓都50人無強檢　32人被票控罰款　庫房「進帳」32萬元

堅尼地城泓都周一（19日）被納入強制檢測，民航處今日（24日）聯同西區警區和衞生署到場檢查住戶的陰性檢測證明，402名受檢住戶中，多達50人並無檢測，獲發強制檢測令，當中32人被票控，各罰款一萬元，亦即庫房再「進帳」32萬元，打破本月被票控人數的紀錄。



民航處聯同西區警區和衞生署早上8時開始，在堅尼地城泓都1座的出入口查核受檢人士的檢測證明，期間一共檢查402名受檢人士，當中50人被發現無遵從強制檢測公告，獲發強制檢測令，須按要求於指明期間接受檢測，當中32人同時被票控，被罰款一萬元。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款一萬元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。發言人強調，不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（五萬元）及監禁六個月。

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