張竹君、歐家榮430記者會今告別　第五波以來持續8個多月細數點滴

自2020年1月新冠肺炎第一波起，港人經歷五波疫情，由衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生主持的430疫情記者會，可說是陪伴市民渡過疫下生活的標誌之一，今日（24日）將迎來「最終章」。

港府昨晚（23日）宣布，因應本地疫情漸趨穩定，430記者會明日（25日）起將暫停。翻查資料，因應第五波疫情，430疫情記者會於今年初再開始每日出現，除7月2日因颱風暫停一次外，至今連續舉行8個多月，是持續時間最長的一次，而其後加入與張竹君輪流上陣的歐家榮醫生，早前亦傳出確診並已康復。



▼8月30日 衞生署醫管局疫情記者會▼



衞生防護中心昨晚在新聞稿中指出，因應本地疫情漸趨穩定，會調整現階段的風險傳達策略，由明日起，2019冠狀病毒病個案最新情況簡報會將暫停。中心會繼續以新聞稿公布每日陽性個案數字，定期更新「2019冠狀病毒病專題網站」的資料，以及透過社交媒體等發放相關資訊。

自新冠疫情以來，政府在每波疫情高峰期，均會持續每日於下午4時30分，舉行俗稱430的2019冠狀病毒病個案最新情況簡報會，430記者會始於2020年1月26日，持續至同年4月20日，於出現零確診前，幾乎每天都有舉行。

張竹君被發現連續70多天無放假

430主將張竹君醫生每次向市民報告疫情進展，有網民留意到張最少連續70多日無放假，當時政府亦曾在社交平台「添馬台」發帖文問候張醫生。其後疫情記者會曾因疫情稍為緩和而短暫停止，但又會因個案增多恢復。

2020年4月20日添馬台發帖「尋找」張竹君醫生。

去年9月無本地個案 當月430記者會亦曾「清零」

去年5月開始，本港曾有幾個月，確診個案大幅回落，一度跌至個位數甚至「清零」，430記者會在5月至12期間，並非每日舉行，去年9月更因為無本地個案，當月舉行疫情記者會數字同樣「清零」。但到了去年底，Omicron變種病毒全球肆虐，本港亦失守進入第五波疫情，個案急速飆升，由今年1月5日起，除7月2日一天因颱風停開，在8個多月以來，430幾乎每天準時召開，是幾波疫情中，為時最長的一次。

▼9月3日 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮主持疫情記者會▼



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歐家榮於第五波疫情曾傳確診

除張竹君外，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，亦於2020年12月5日加入記者會的「幕前」工作。兩位醫生風雨不改，輪流與醫管局的醫生代表一同主持記者會，匯報最新疫情。而歐家榮更於上月底曾傳出確診消息，一度缺席430，其後相信是病癒「復出」，惟他在記者會上拒絕透露自己是否曾染疫。

2020年12月5日歐家榮醫生首次出度430記者會，當日他穿便服「上陣」，形象與日後的西裝look有很大分別。

張竹君曾自爆「唔係工作時間最長嗰個」

雖然張竹君是主持430的老手，但亦有說錯話被網民揶揄的時候，其中經典一幕是本月1日的疫情記者會上，當她回應兒童使用疫苗通行證問題時，一時口誤說出「冇電話可以用手機」的金句，翌日要為此認錯。另外，在疫情初期，有記者關心她工時長，她笑指「我真係唔係工作時間最長嗰個，可能仲係好啲嗰個。」