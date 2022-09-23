澳門疫情｜消費券計劃下派8000元生活補貼　每日使用上限300元

疫情影響生計，澳門政府今日（23日）公布，將向已收取第三輪抗疫電子消費優惠計劃的澳門居民，每人派發8,000元生活補貼款項，每日使用上限為300元。補貼使用期間為由今年10月28日至明年6月30日。



澳門政府今日（23日）公布，將向已收取第三輪抗疫電子消費優惠計劃的澳門居民，每人派發8,000元生活補貼款項，每日使用上限為300元。

澳門政府表示，生活補貼款項將自動注入受惠居民於電消計劃所指定的同一移動支付工具或電子載體（即消費卡），居民無需再作登記。當電消計劃的消費補貼及消費扣減額度均全數被使用，又或計劃的使用期間已屆滿，生活補貼將自動轉入帳戶，當卡內儲值餘額等於或少於10元時，即可透過增值設備以獲取生活補貼款項。

行政會發言人、行政法務司司長張永春預計，電子消費優惠計劃與生活補貼計劃疊加，可為澳門帶動超過100億澳門元的消費額，相關措施惠及居民，亦起到提振本澳內需、帶動經濟復甦等作用。