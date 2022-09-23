疫情｜增5387宗確診　多12人死　4間普通科門診恢復部分服務

新冠肺炎疫情回落，本港今（23日）新增5387宗個案，當中5231宗為本地個案，另新增12人死亡，年齡介乎45至93歲。另外，醫管局公布由明日（24日）起，恢復4間普通科門診包括星期六會診及夜間服務。至於目前已啟動的8間指定診所及遙距服務會維持。



醫管局公布由明日（24日）起，恢復4間普通科門診，包括星期六會診及夜間服務。至於目前已啟動的8間指定診所及遙距服務會維持。（資料圖片／歐嘉樂攝）

本港今增5387宗個案，當中5231宗為本地個案。輸入個案的156宗，來自38個國家，5個超過10宗個案的國家，包括英國、美國、菲律賓、泰國及新加坡。另外，昨亦呈報多9名病人情況危殆、8人嚴重、12人死亡，累計現有45名危殆病人，34名嚴重，其中15名危殆病人正在深切治療部。死亡個案中有9男3女共12人，年齡介乎45至 93歲，當中4人未打完三針

學校呈報及院舍個案數字亦有回落，有6間院舍8名院友確診，合共25名院友要檢疫。學校新增552宗呈報個案，涉及391間學校，包括471名學生及81 名教職員，主要來自小學及中學，分別有156間及138間。

在今早呈報有個案的學校中，在過去7天2宗或以上個案共有264間學校，12間學校個別班出現聚集性情況，共涉13班，包括5間幼稚園、1間小學、4間中學及2間特殊學校。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（23日）疫情記者會指出，沒有一個整體確診個案去到什麼水平才可以叫受控，現時疫情由高峰期開始回落。 （資料圖片）

近日確診數字維持於5000宗，被問到現時疫情是否受控，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，沒有一個整體確診個案去到什麼水平才可以叫受控，現時疫情由高峰期開始回落。

隨著新冠肺炎疫情回落，醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏醫生，公布由明日（24日）起，恢復4間普通科門診早前暫停的部分服務，包括星期六會診及夜間服務。另外，目前8間指定診所及遙距服務會維持，如市民有需要可以用HA GO預約指定診所或遙距診症服務，之後會按情況需要恢復暫停診症服務。

四間普通科門診恢復部分服務：



1.西營盤賽馬會普通科門診診所(夜間門診服務)

2. 香港仔賽馬會普通科門診診所(夜間門診服務)

3.戴麟趾夫人普通科門診診所(夜間門診服務)

4.屯門湖康診所(星期六門診服務)



醫衞局局長盧寵茂在政府宣布放寬入境措施的記者會中表示，醫管局的非緊急服務可以恢復到第二階段的病床動用計劃。關慧敏表示，醫管局已在各方面努力向著恢復八成非緊急服務的目標進發，「當然病人有其他醫療需要，之前停的檢查及手術希望可開始返。」