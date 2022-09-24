0+3︱國泰推國泰里賞航班 9.26起以里數換大阪、仁川等八地機票
撰文：馬煒傑
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「0+3」檢疫安排將於下周一（26日）早上起實施，國泰推出首批「國泰里賞航班」，指定10月航班上的所有可預訂機位均於9月26日下午2時起開放以里數兌換「標準賞」，可暢遊大阪、仁川、曼谷、吉隆坡、河內、胡志明市、宿霧及馬尼拉八個目的地，於10月1日至10月31日的航班。
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本港疫情放緩，政府昨（23 日）公布，所有海外抵港旅客現時實施的「3+4」入境要求由下周一（ 26 日）清晨 6 時起改為「0+3」。國泰今日（24日）公布首批「國泰里賞航班」，指定10月航班上的所有可預訂機位均於「0+3」實施當日，即9月26日下午2時起至10月24日中午12時開放以里數兌換「標準賞」。
「國泰里賞航班」下，市民可以里數兌換大阪、仁川、曼谷、吉隆坡、河內、胡志明市、宿霧及馬尼拉八個目的地的機票，所需里數為7,500里至10,000里，旅遊日期為10月1日至10月31日。
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