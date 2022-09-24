國歌法｜港足友賽緬甸奏國歌傳噓聲　警持攝錄機影大球場看台觀眾

香港足球隊相隔3年再開放球迷入場觀看主場賽事，亦是《國歌法》及《港區國安法》實施後首場國際足球友誼賽。賽事今晚8時在香港大球場開賽，香港隊主場迎戰緬甸吸引逾1.2萬人入場。不過在開場前奏國歌環節，球場仍傳出兩秒噓聲，而多名灣仔警區反黑組探員在看台視察並一邊拍攝觀眾席一邊離開，同遭部份觀眾喝倒采。警方回覆指會一如既往，依法執行職務，如發現違法行為，警方會進行調查及作出執法行動，現暫時無人被捕。



賽前有警員拍攝在場球迷。（袁志浩攝）

港隊閉門作賽已久 今日終再開放球迷入場

疫情下港隊閉門作賽已久，今日終再開放球迷入場，同時是《國歌法》及《港區國安法》實施後，首次主場應戰。

奏國歌傳兩秒噓聲 郭嘉銓親自到場視察

賽事開始前奏國歌，場上有兩秒噓聲，很快又回歸平靜。多名灣仔警區反黑組探員在看台一帶，期間拍攝球迷情況，未有進一步執法行動，但遭部份觀眾喝倒采。港島總區指揮官郭嘉銓在開賽前亦到場視察及親自了解部署，他接受傳媒訪問時，稱香港許久未有大型賽事，認為警方布防與現場秩序良好，並指有信心可以應付稍後舉行的香港國際七人欖球賽。

警方稱一如既往依法執行職務 暫時無人被捕

警方回覆指會一如既往，依法執行職務，如發現違法行為，警方會進行調查及作出執法行動，現暫時無人被捕。