積金局冀目標降行政費55%　主席建議成員比較基金性價比作選擇

積金局主席劉麥嘉軒今日（25日）發表網誌，指出用以衡量強積金收費水平的「基金開支比率」由2007年的2.1%下降至目前的1.37%，減幅三成半。她表示，持續推動減費是積金局一直以來的任務，行政費佔基金開支比率超過4成，積金局會透過簡化工序，目標是將行政費降低多達55%。



劉麥嘉軒在網誌表示，持續推動減費是積金局一直以來其中一項首要任務，在局方和業界共同努力下，衡量強積金收費水平的「基金開支比率」由2007年的2.1%下降至目前的1.37%，減幅35%。

「基金開支比率」五年來降至1.37%

強積金收費的組成部分主要包括行政費、投資管理費、保管人費及受託人費，其中行政費佔基金開支比率超過4成。

積金局主席劉麥嘉軒目標把計劃行政費降低多達55%。（資料圖片）

她表示，針對行政費，積金局現正全力構建的積金易平台，將強積金計劃的行政工作程序標準化、精簡化和自動化，目標是將計劃行政費降低多達55%。至於其他收費，積金局將繼續提升強積金透明度，從而促進市場競爭，帶動收費下調。

「強積金基金平台」於上月開始新增兩項排行榜

積金局網站上提供的「強積金基金平台」於上月開始新增兩項「排行榜」，分別為「最低五年期累積回報的十個基金」和「最高開支比率的十個基金」，連同之前的「最高五年期累積回報十個基金」和「最低開支比率的十個基金」兩個「排行榜」，她認為這可讓計劃成員更容易比較基金回報及收費，積極管理強積金，為未來退休保障做好準備。

積金局於今年8月在「強積金基金平台」新增兩項資訊（紅框示），分別為「最低五年期累積回報的十個基金」和「最高開支比率的十個基金」。（積金局提供）

劉麥嘉軒建議，計劃成員不應單純比較收費，更需要考慮個別基金是否物有所值。如果該基金透過更積極的管理爭取得更好的成果，即使收費較高，其性價比可能比收費較低但回報較為遜色的基金為高。

劉麥嘉軒：計劃成員不應單純比較收費 應考慮基金是否物有所值

她指出，投資管理費佔基金開支比率逾三分之一，是繼行政費後第二大開支，強積金受託人有責任向計劃成員披露其強積金計劃投資管治概況，交代他們如何履行相關職責，例如如何委任投資經理、如何監控投資管理費等。

強積金關乎百萬金打工仔退休保障。（資料圖片）

積金局已要求強積金受託人，開始編制強積金計劃年度管治報告，就其計劃是否物有所值作評估，並在管治報告中披露有關結果和跟進情況。受託人最早會於2023年第2季，向積金局提交管治報告及於受託人網站發布，協助計劃成員進一步瞭解他們的基金選擇是否物有所值。