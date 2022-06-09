取消強積金對沖懶人包｜2025年落實　不具追溯力　條數點計你要知

【取消強積金對沖2022/遣散費計算/遣散費對沖/長服金 】強積金對沖機制被指剝削勞工，強積金實施21年，對沖議題就擾攘足21年，勞工界與商界一直拉鋸，立法會最終在今日（9日）三讀通過《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，即取消強積金對沖安排。



不過，根據政府現方案，取消對沖真正落實生效，要到2025年，政府亦會向僱主提供一共為期25年的補貼。經濟不景，每位打工仔也面對隨時被遺散危機，取消對沖前、取消對沖後，打工仔實收分別，一文看清。



▼取消對沖生效時間？▼



等待積金易平台2025年運作才正式生效

▼是否具追溯力？▼



不具追溯力，生效前的遣散費或長期服務金仍可被對沖

取消強積金對沖安排不具追溯力，取消對沖生效前的遣散費或長期服務金仍可被對沖。（資料圖片/梁鵬威攝）

▼遣散費／長期服務金獲取資格是什麼？▼



《僱傭條例》列明，遣散費支付給受僱不少於兩年的被解僱、裁員員工，長期服務金則支付給服務五年以上的被解僱、裁員、因健康理由不能繼續現職及身故的員工。同時，法例亦定明，僱員在同一時期內，只可以收到遣散費或長期服務金其中一項。

▼遣散費／長期服務金款額如何計算？▼



月薪僱員：(最後一個月工資)x 2/3 x（可追溯服務年資）

日薪僱員：(僱員最後工作的30個正常工作日中由僱員選任何18天工資)x（可追溯服務年資）

▼遣散費／長期服務金有沒有上限？▼



如終止僱傭合約的有關日期是在2003 年10 月1 日或以後，僱員可得的遣散費/長期服務金最高款額為$390,000。

▼什麼人要供mpf？什麼是強積金對沖？▼



除獲豁免人士外，所有18至64歲的員工，只要受僱期不少於60日，都必須參加強積金計劃。，員及僱主每月須作強制性供款，金額為薪金5%，上限每月$1,500。

根據《僱傭條例》，僱員在特定情況下終止僱傭合約，可獲得長期服務金或遣散費，而對沖，就是容許企業使用僱主部份的強積金強制性供款，抵銷長期服務金及遣散費。

▼取消對沖前及取消對況後僱員實際所得比較▼



下圖為取消對沖前及取消對況後僱員實際所得比較，例子是以僱主及僱員每月供款$1000，僱員5年後被終止僱傭合約計算。此例子中，取消對沖後，僱員最終實得金額比取消對沖前多$60,000。

666