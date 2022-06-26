強積金覆蓋86%打工仔　料「積金易」平台首兩年降三成行政成本

撰文：孔繁栩
出版：更新：

立法會早前通過取消強積金「對沖」，積金局主席劉麥嘉軒今日（26日）發表網誌，她指現時有86%打工仔受退休保障，總資產約1.1萬億元，而當局正構建的「積金易」平台可大幅降低行政成本，預計推出首兩年平均降低三成。她指出，有信心強積金制度在「積金易」平台和落實取消「對沖」雙劍合璧下，配合其他優化措施，必定能為打工仔的退休保障作出更大貢獻。

積金局主席劉麥嘉軒表示，強積金制度在2000年實施後，受退休保障覆蓋的就業人口比例已大幅增加至86%，截至2022年3月底，強積金總資產值約1.1萬億元，相當於特區政府財政儲備的117%。

積金局21年間制定21組法例修訂　冀提供更佳退休保障

積金局在21年間制定21組法例修訂，務求提供更佳的退休保障，她指不少持份者關注強積金到退休時夠不夠用，而這問題與多個因素息息相關，包括供款額、投資回報、收費水平及投資年期。

積金局主席劉麥嘉軒（中）。（許世豪攝）

指投資回報「跑贏通脹」

供款額方面，她指越來越多僱主和計劃成員作出自願性供款，金額由2004年的23億元，持續增加至2021年的150億元，上升約550%。而「可扣稅自願性供款」自2019年4月推出至今年3月，累計總供款額超過64億元，帳戶數目約有6.2萬個。

投資回報方面，強積金總資產值當中約三成是淨投資回報（已扣除費用及收費)，自制度在2000年實施以來至2022年3月底的年率化淨回報率為3.6%，高於同期的1.8%年率化通脹率，她形容「跑贏通脹」。

強積金的收費方面，積金局提升基金收費透明度、提供比較價格工具、推出「僱員自選安排」和設有收費管控的「預設投資策略」，強積金基金平均基金開支比率由2007年的2.1%降至最新（截至2022年5月底）的1.39%，減幅超過三分之一。

+9

取消「對沖」更充足資產作滾存增值

而現正全力構建中的「積金易」平台，可進一步大幅降低行政成本，預計平台推出首兩年，計劃成員須支付的計劃行政費預計可平均降低三成。

立法會早前通過取消強積金「對沖」安排，劉麥嘉軒表示，「對沖」安排無可避免令強積金資產流失，削弱了強積金的退休保障功能，取消「對沖」後，計劃成員將會有更充足的資產作滾存增值，善用複息效應的特點，加強退休保障成效。

消費券｜曾因永久離港提早領取強積金將失資格　來港專才可獲半額取消強積金對沖｜勞工處：待啟用積金易將劃線　僱主須設專項戶口一強積金中介人涉冒充客戶致電另一公司查詢等行為　撤銷註冊半年取消強積金對沖懶人包｜2025年落實　不具追溯力　條數點計你要知去年底錄逾23萬名自僱人士供強積金　積金局：推保就業後參與率增
強積金
強積金對沖
你可能感興趣