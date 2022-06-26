強積金覆蓋86%打工仔　料「積金易」平台首兩年降三成行政成本

立法會早前通過取消強積金「對沖」，積金局主席劉麥嘉軒今日（26日）發表網誌，她指現時有86%打工仔受退休保障，總資產約1.1萬億元，而當局正構建的「積金易」平台可大幅降低行政成本，預計推出首兩年平均降低三成。她指出，有信心強積金制度在「積金易」平台和落實取消「對沖」雙劍合璧下，配合其他優化措施，必定能為打工仔的退休保障作出更大貢獻。



積金局主席劉麥嘉軒表示，強積金制度在2000年實施後，受退休保障覆蓋的就業人口比例已大幅增加至86%，截至2022年3月底，強積金總資產值約1.1萬億元，相當於特區政府財政儲備的117%。

積金局21年間制定21組法例修訂 冀提供更佳退休保障

積金局在21年間制定21組法例修訂，務求提供更佳的退休保障，她指不少持份者關注強積金到退休時夠不夠用，而這問題與多個因素息息相關，包括供款額、投資回報、收費水平及投資年期。

積金局主席劉麥嘉軒（中）。（許世豪攝）

指投資回報「跑贏通脹」

供款額方面，她指越來越多僱主和計劃成員作出自願性供款，金額由2004年的23億元，持續增加至2021年的150億元，上升約550%。而「可扣稅自願性供款」自2019年4月推出至今年3月，累計總供款額超過64億元，帳戶數目約有6.2萬個。

投資回報方面，強積金總資產值當中約三成是淨投資回報（已扣除費用及收費)，自制度在2000年實施以來至2022年3月底的年率化淨回報率為3.6%，高於同期的1.8%年率化通脹率，她形容「跑贏通脹」。

強積金的收費方面，積金局提升基金收費透明度、提供比較價格工具、推出「僱員自選安排」和設有收費管控的「預設投資策略」，強積金基金平均基金開支比率由2007年的2.1%降至最新（截至2022年5月底）的1.39%，減幅超過三分之一。

+ 9

取消「對沖」更充足資產作滾存增值

而現正全力構建中的「積金易」平台，可進一步大幅降低行政成本，預計平台推出首兩年，計劃成員須支付的計劃行政費預計可平均降低三成。

立法會早前通過取消強積金「對沖」安排，劉麥嘉軒表示，「對沖」安排無可避免令強積金資產流失，削弱了強積金的退休保障功能，取消「對沖」後，計劃成員將會有更充足的資產作滾存增值，善用複息效應的特點，加強退休保障成效。