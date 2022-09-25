0+3｜盧寵茂指難定復常時間表憂「路毀人亡」　拒再爭論共赴黃泉

政府宣布由周一（26日）早上六時起，放寬入境檢疫安排並改為「0+3」，入境人士毋須再到酒店隔離。醫務衞生局局長盧寵茂今日（25日）表示，疫情個案回落，公立醫院服務將恢復至8成，有空間再考慮放寬社交距離措施，但難有「復常路線圖」：「香港政府作為總工程師，帶住700萬人，去到走呢條抗疫路，我哋必須確定呢條路係穩陣，係唔會路毀人亡。」



至於他今年2月發表「與病毒共存只會共赴黃泉」的言論，盧寵茂指「唔想再去爭論呢樣嘢」，重申「2月嘅情況同而家已經改變咗」。他指，現時接種率已提升不少，港府抗疫應對能力亦變強。但強調不能忽視過去有多宗死亡個案：「唔係大家好想知道，但確實有好多我哋嘅長者已經離世，你可以問問嗰9000幾人去咗邊。」重申不能「躺平」：「我哋話同病毒共存呢樣嘢，千祈唔好個心態係乜都唔使做。」



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盧寵茂今日在無綫電視節目《講清講楚》表示，「0+3」措施是平衡香港疫情風險及經濟動力而作出的決定。至於「0+0」，即毋須「黃碼」是否可以推行？他認為目前不適合，因為現時社區檢測比率為1%，但外地入境旅客的陽性比率為3%，故「仍有3倍的風險，加上外國有不少變種病毒。」

他又指，「若以百分之三（陽性比率推算），一旦改成0(毋須醫學監察)，（輸入個案）可能過去到2、3、4倍、甚至10倍都唔定。」

「流感從來冇喺香港起碼最近呢20年未試過有咁嚴重嘅死亡數字」

他又指，世衛指結束在望，並不代表躺平，不少專家表示疫情在冬季或再有反彈。新冠雖然不如伊波拉病毒、沙士等疫情嚴重，但強調 「Omicron唔係流感咁簡單」，它已造成超過9000人死亡，「流感從來冇喺香港起碼最近呢20年未試過有咁嚴重嘅死亡數字」，因此必須繼續正視。

盧寵茂強調 ，「Omicron唔係流感咁簡單」，它已造成超過9000人死亡，「流感從來冇喺香港起碼最近呢20年未試過有咁嚴重嘅死亡數字」，因此必須繼續正視。（梁鵬威攝）

不過目前疫情數字回落，公立醫院服務開始復常，盧寵茂承認有空間考慮放寬社交距離措施。至於何時放寬？盧則稱會儘快。他坦言，因疫情變數太多即有難度，因此難制定「復常路線圖」。

香港政府作為總工程師，帶住700萬人，去到走呢條抗疫路，我哋必須確定呢條路係穩陣，係唔會路毀人亡。 盧寵茂

盧寵茂再被問到今年二月曾指「與病毒共存只會共赴黃泉」的言論，與現時放寬措施是否有矛盾？他表示，「2月嘅情況同而家已經改變咗」現時現時接種率已提升不少，港府抗疫應對能力亦變強。他強調，「確實我講呢句說話嘅時候，到而家香港有9000幾人死亡，比起任何嘅疫情係嚴重好多。」

有好多事情變咗，我哋嘅接種率提升好多，我哋應對疫情能力、醫院系統亦都加強咗好多。但更加重要一點，呢個唔係大家好想知道，但確實有好多我哋嘅長者已經離世，你可以問問嗰9000幾人去咗邊。」 盧寵茂

盧寵茂重申，香港不能以「躺平」心態抗疫，病毒仍然存在，故對付病毒的立場不變，仍要繼續「減」個案。

另外，盧不認為「0+3」入境檢疫調整，會影響跟內地通關，因為現時過關前要48小時核酸檢測，兩周內三萬人次，當中僅一人陽性，檢疫後陽性比率只有百分之0.5。他認為，香港已幫助國家守住「南大門」。

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