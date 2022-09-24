疫情｜調整後新冠死亡人數突破萬　共五波疫情至今累計10106人死

衞生防護中心昨晚（23日）出新聞稿公布確診個案時指，死亡個案數字需更正，經調整後，第五波疫情期間經醫管局呈報的死亡個案統計淨增加153宗，連同今日新增的7人死亡，新冠肺炎疫情由2020年1月至今共奪去了10106條性命。

另外，新冠肺炎疫情回落，本港今日（24日）新增5190宗個案，數字連日來維持於5000的水平。



▼9月24日 張竹君及關慧敏醫生主持最後一次430疫情記者會▼



衞生防護中心昨日出新聞稿公布確診個案時指，指死亡個案有更正，調整後，第五波疫情期間經醫管局呈報的死亡個案統計淨增加153宗，連同今日新增的7人死亡，新冠肺炎疫情至今共奪去了10106條性命。至於今日新增死亡個案中有6男1女共7人，年齡介乎72至 93歲，當中4人未打完三針。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏解釋，新增個案全為二至四月高峰期間的死亡個案，當時確診多，死亡個案亦多，在經核對由衞生防護中心提供確診個案的更新名單後，發現部份個案在系統中無確診紀錄。

另外，也有部分病人離世時仍在醫院的急症室，在醫管局系統中只發現其快速抗原檢測確診紀錄，但未能提供準確身份資料進一步核實紀錄，這些個案應被納入死亡個案的統計數據中。部分個案則有更早的檢測陽性日期，並不乎合更新的確診病亡呈報定義，遂從死亡個案的統計數據中剔除。

元朗公立中學校友會鄧兆棠中學貼出公示，指3B及2C班，各有4人確診，需要停課。（元朗公立中學校友會鄧兆棠中學網站）

確診數字再下降，本港今增5190宗個案，當中5038宗為本地個案。輸入個案的152宗，來自33個國家，4個超過10宗個案的國家，包括英國、美國及新加坡。另外，昨亦呈報多4名病人情況危殆及4人嚴重，累計現有41名危殆病人，34名嚴重，其中14名危殆病人正在深切治療部。

學校呈報及院舍個案數字亦有回落，有8間院舍14名院友確診，合共41名院友要檢疫。另外，衞生署昨日下午收到的呈報中，有4間學校共5班要停課，元朗公立中學校友會鄧兆棠中學有兩班要停課，分別為3B及2C班，各有4人確診，暫時未見到兩者有關連。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，現時疫情已由高峰向下並回穩，但相信難以做到社會零確診，因由今年年初開始，社會已有很多人確診及接種疫苗，但仍有十分多的社區個案。