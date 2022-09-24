0+3首航｜港航台北航班延4小時飛　9.26清晨抵港乘客免住隔離酒店

政府下周一（26日）清晨6時起放寬入境檢疫安排至「0+3」，即毋須再到指定檢疫酒店隔離。原定當日凌晨0時10分從台北起飛、2時10分抵達香港的香港航空航班HX285，因應「0+3」新安排清晨6時生效，決定延遲4小時起飛，料當日清晨6時10分抵港，成為首班「0+3」安排下抵港客機，乘客可免住隔離酒店。



港航回覆《香港01》查詢確認，為方便旅客決定調動航班，該航班以運載腹艙貨物為主，而受影響的乘客已收到行程改動通知。



0+3安排9.26清晨6時實施 港航HX285延至06：10抵港

翻查機管局網頁，9月26日港航HX285航班，將由凌晨0時10分在台北起飛、2時10分抵港的客機，由於「0+3」安排將在當日清晨6時實施，故該客機乘客有機會仍要在「3+4」的安排下，在機場等候檢測結果才可離開，甚至在6時前可能仍要坐專車前往指定檢疫酒店。

不過，機管局網頁其後更新該航班現況，並指預計凌晨6時10分抵港，即在「0+3」實施之後。翻查港航網站，該班航班起飛時間亦由原來0時10分，延遲逾4小時至凌晨4時30分起飛。

港航回覆《香港01》查詢時，確認因應政府「0+3」安排將在當時凌晨6時生效，為方便我們的旅客，公司決定調動航班，推遲至零晨04:30起飛，預計9月26日早上06:10抵港。

乘客已收到改動通知 港航：深信0+3出行意欲將提高

港航稱，該航班以運載腹艙貨物為主，而受影響的乘客已收到行程改動通知，又指歡迎政府放寬旅客入境檢疫要求，深信旅客出行意欲將會進一步提高。

換言之，當時凌晨6時10分，由台北抵港的港航航班HX285將成為「0+3」實施後，首班抵港航班，機上乘客毋須在機場取得檢測結果即可離開，亦毋須再前往檢疫酒店隔離3天。

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