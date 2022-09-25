0+3｜梁栢賢料現報復式外遊　飲食業評估或80萬人離港失一成生意

政府宣布星期一（26日）起放寬入境檢疫措施至「0+3」，令不少人外遊意欲重燃，醫院管理局前行政總裁梁栢賢今日（25日）預期將出現報復式外遊，恐會令零售食肆營商環境雪上加霜。他希望政府盡快全面放寬入境檢疫，以及同時放寬社交距離及餐飲業營業限制，才能振興經濟及民生。



餐飲聯業協會會長黃家和表示，節日旅遊代表將會有50萬至80萬市民離開香港，相等於整個人口超過10%離港，生意相對地會減少10%，「對我哋嚟講，特別係寒冬時間，本地內部消費減弱，外來遊客又未嚟到」，餐飲業營商環境將雪上加霜。叙福樓集團（1978）主席兼行政總裁黃傑龍表示，「0+0」以及「可免則免」的餐飲管控措施，才能真正幫助餐飲業度過經濟寒冬。



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醫務衞生局局長盧寵茂今早（25日）在無綫節目《講清講楚》表示，目前疫情數字回落，公立醫院服務開始復常，承認有空間考慮放寬社交距離措施。不過至於何時放寬？盧則稱會盡快，但難制定「復常路線圖」。

短途客若不能進入食肆 降香港吸引力

梁栢賢今午亦在Facebook以「復常之路（十五）」為題發文指出，本港疫情已趨穩定，保守的防疫政策，已不合時宜。他指放寬入境檢疫措施「0+3」為復常一大進展，惟若不盡快放寬社交距離及食肆防疫限制，便會有後遺症。

梁栢賢解釋，訪港遊客大多為短途客，若不能進入食肆或其他消費場所，香港吸引力將大大減少；而且市民亦會因出現抗疫疲勞，而進行報復式旅遊，意味留港消費的市民減少。因此他表示，若沒有旅客在港消費，填補經濟缺口，零售食肆的營商環境將會雪上加霜。因此他建議需盡快全面放寬入境檢疫，以及同時放寬社交距離及餐飲業營業限制，才能振興經濟及民生。

醫院管理局前行政總裁梁栢賢今日（25日）指出，預期將出現報復式外遊，恐會令零售食肆營商環境雪上加霜。（資料圖片／李澤彤攝）

黃家和預計聖誕期間50至80萬人外遊

餐飲聯業協會會長黃家和表示，即使「0+3」措施，旅客仍需做定期做核酸檢測，亦有黃碼在身，「對旅客嚟講唔方便，人哋都唔會嚟。」措施僅便利「傾完就走」的短途商務客，對餐飲業並沒有幫助。他同時指出，「0+3」實施後，不少市民即時預訂短途或長途機票旅行，預計聖誕期間有大量市民外遊。

他表示，節日旅遊代表將會有50萬至80萬市民離開香港，相等於整個人口超過10%，生意相對地會減少10%，「對我哋嚟講，特別係寒冬時間，本地內部消費減弱，外來遊客又未嚟到」餐飲業營商環境將雪上加霜。

黃家和表示，即使「0+3」措施，旅客仍需做定期做核酸檢測，亦有黃碼在身，「對旅客嚟講唔方便，人哋都唔會嚟」。（資料圖片）

估計消費券流向買機票及旅遊用品

黃家和又指，就算10月1日發放的電子消費券亦無助刺激餐飲生意，因為市民或會用消費券用作買機票及旅遊用品。雖然仍然有不少市民留港，但相比起高消費的外遊群組，留港市民的消費力度未必大。

現時食肆出盡法寶吸引食客，包括推出餐券及優惠減價，但直言實在是減無可減，「好多食肆捱得好辛苦」，加上早前延期交租問題尚未解決，還未「傾掂數」，預計短期內「三幾百間」食肆結業，形容情況令人擔心。

黃傑龍亦表示，受疫情影響，市民在港被困逾多時，自從檢疫措施改為「0+3」後，港人外遊意欲大增。（資料圖片）

促變「0+0」助餐飲業度過經濟寒冬

黃傑龍亦表示，受疫情影響，市民被困在港多時，自從檢疫措施改為「0+3」後，港人外遊意欲大增，不僅導致特區護照預約辦證網頁塞爆，國泰航空網頁亦「好似當日申請消費券（爆棚）咁誇張」。他認為市民去旅行為無可厚非，「但個關鍵係有無辦法吸引返同樣咁多嘅旅客嚟香港」，顯示「0+3」無法吸引一般旅客，僅能吸引商務客。

黃傑龍強調，明白這些現象為復常的過程，眼見現時疫情記者會暫停，港府又表明不走回頭路，因此「今次好肯定係復常」，形容這次是黎明前的黑暗，將會再見曙光。不過，他亦提到，目前關鍵是「幾時復常？復常嘅定義係咩？」黃建議「0+0」即完全免檢疫，以及「可免則免」的餐飲管控措施，才能真正幫助餐飲業度過經濟寒冬。