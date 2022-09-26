康怡花園、星河明居等四區屋苑污水陽性　政府派18.5萬快測包

政府今日（26日）表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在元朗區、東區、荃灣區及黃大仙區，涉及12個屋苑或公共屋邨及曹公街一帶住宅，檢測到污水呈陽性結果。民政事務處將向康怡花園、星河明居等受影響的居民、清潔工和物業管理員，派發合共約18.5萬個快速抗原測試包。



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曹公街附近一帶住宅檢測到污水呈陽性。（政府新聞處圖片）

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物業管理員，派發合共約18.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

．元朗區︰天愛苑

．東區︰康山花園、柏架山、逸意居、康蘭居及康怡花園

．荃灣區︰曹公街附近一帶住宅

．黃大仙區︰鳳德邨、鳳禮苑、悅庭軒、星河明居及龍蟠苑

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以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。