大坑勵德邨、紅磡黃埔新邨等四區污水呈陽性　政府派20萬快測包

政府今日（25日）公布因應四區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及大埔新興花園、屯門邁亞美海灣、大坑勵德邨、紅磡黃埔新邨等，當區的民政事務處將會陸續向居民、清潔員工和物業管理員工派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高：

1.大埔區 — 新興花園、明雅苑、怡雅苑、大埔尾村、樟樹灘及南盛街和懷義街附近一帶住宅



2.屯門區 — 綠怡居、翠薈、屯門新村、福亨村、豫豐花園、順風圍、慧豐園、邁亞美海灣及海翠花園



3.灣仔區 — 嘉佑大廈、文熙大廈、李節花園、東曦大廈、永昌大廈、麗都大廈、勵德邨及木星街和蜆殼街附近一帶住宅



4.九龍城區 — 聯成大廈、海濱南岸、紅磡灣中心、寶石戲院大廈、黃埔新邨及自由道和勝利道附近一帶住宅



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。